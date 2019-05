Pesatti destacó la labor del Instituto de Educación Física

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti presidió hoy el acto del 50º Aniversario del Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física, que calificó como «institución señera de la educación pública de Río Negro”. Recordó la

la figura del deportista local y docente Hamlet López Kruuse, más conocido como “Yongo” López, a quien señaló como “el gran inspirador de Instituto”.

Las actividades que se desarrolló en la sede institucional y en el gimnasio “Ángel Cayetano Arias”, de Viedma, se iniciaron con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el hall del Instituto y luego se trasladaron al estadio donde tuvieron lugar los discursos conmemorativos y la entrega de insignias, medallas y distinciones.



El vicegobernador felicitó a quienes “desde sus orígenes, allá por el 69 y hasta el día de hoy, han demostrado su pasión y su amor por su profesión” y agregó que “ello permitió que esta institución sea un orgullo para nuestra provincia”. Señaló que “además este Instituto, por su carácter público y gratuito, desde el año pasado y por una ley sancionada por la actual Legislatura, alcanzó la titularización de sus cargos, como ocurre en toda institución de la enseñanza pública rionegrina, y sus docentes la estabilidad que merecen”.



Participaron del acto la ministro de Educación de Río Negro Mónica Silva, los legisladores Facundo López y Graciela Valdebenito, los intendentes de Viedma y Patagones, José Luis Foulkes y José Luis Zara, respectivamente, autoridades municipales de Fernández Oro y de Río Grande (Tierra del Fuego).



También estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo provincial, concejales de las municipalidades de la Comarca local, decanos y autoridades de las universidades del Comahue y Río Negro, docentes, alumnos, ex directivos, ex profesores y ex alumnos del Instituto, así como un importante número de vecinos.