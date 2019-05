Pato rengo

(Por Marcelo Trovato*). – En apenas 45 días el ante último tramo del préstamo del F.M.I. de US$ 10.800 millones ya se fueron. Entre pago de deudas en un porcentaje no mayor al 50% y el resto para contener el tipo de cambio artificialmente bajo.

Este adelanto lo autorizó Christine Lagarde y Roberto Cardarelli con el empujoncito de Donald Trump, pero los funcionarios del Fondo Monetario Internacional tuvieron que argumentar técnicamente las razones por las cuales era conveniente hacerlo. Pues bien, todas y cada una de las metas y objetivos que pensaban se cumplirían con este adelanto ninguna de ellas se han siquiera acercado a cumplimentarse.

Durante los próximos días, Roberto Cardarelli regresará a nuestro país para evaluar los resultados y, además, en función de los mismos tomar la decisión de adelantar los dólares finales que tenemos para recibir de US$ 5.700 millones.

Tamaña responsabilidad para el italiano, ya que sabe que su antecesor, Anough Sing, perdió su empleo por cometer los mismos errores que él viene cometiendo.

Y el hilo siempre se corta por la parte más delgada, Donald Trump nunca va a asumir que su influencia para que le presten a Mauricio Macri el mayor crédito de la historia de ese organismo fue a parar a un saco roto.

Mientras tanto, Macri hace una semana firmó un acuerdo con China para obtener financiamiento para ampliar el parque de energía solar y además le ha permitido al Gobierno chino avanzar con las obras en dos represas del sur de nuestro país, y la agencia Bloomberg se ocupó que la Casa Blanca se entere rápidamente.

Y esta semana que terminó ocurrieron dos sucesos, a mi juicio muy llamativos:

** el primero fue la negativa de Trump que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que el Juicio por la estatización de YPF permanezca en la jurisdicción de Nueva York, es decir que habiendo podido no prestarle atención a un tema jurídico se ocupó personalmente de emitir la orden al Supremo Tribunal.

** Y el otro dato de color y también muy sugestivo es que el Diario Digital que oficia de embajada paralela de los Estados Unidos en Argentina publicó un video de Freddy Villareal imitando a Mauricio Macri haciéndolo quedar «muy mal parado» al mejor estilo Fernando De la Rúa.

El piso de la recesión está lejos de tocarlo, la caída sigue profundizándose según los datos oficiales, las altísimas tasas de interés están haciendo crujir la economía real y es alarmante el aumento de la morosidad en los Bancos.

Sin embargo, y pese a la recesión los precios de los alimentos y bebidas, siguen aumentando, la estanflación expresada en su máxima expresión.

El Gobierno, tal como lo ha hecho a lo largo de todo su mandato, siempre va detrás de las circunstancias.

A las jugadas de los demás, Cambiemos los corre mirándoles el número de la camiseta.

De hecho, el actual contexto de pax cambiaria está a horas de terminar y la ceguera por la ambición de poder electoral no les permite darse cuenta. Durante los últimos 40 años no hubo una sola elección tanto de medio término como generales que la dolarización no se haya profundizado conforme nos acercamos a las fechas claves.

Hoy existen potenciales US$ 46.000 millones que podrían demandar la tranquilidad de estar posicionado en moneda dura, pero siendo optimistas y suponiendo que sólo un 40% lo haga, estamos hablando de la friolera cifra de US$ 18.400 millones. Es decir, se llevan hasta las columnas del Banco Central.

Es imperativo que el Gobierno muestre señales que está en conocimiento de su debilidad política y económica. Unidad Ciudadana ya movió la pieza y cantó jaque.

El radicalismo se debate entre cantar jaque o convencer a Cambiemos que juegue la Reina. Veremos el 27 de Mayo si confirma el apoyo o se sube al tren de Consenso 2019 de Roberto Lavagna.

Sobre este último, hace tiempo fuimos los primeros en mencionarlo: detrás están Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia, sugerimos que para que tenga chances debería despegarse de cualquier alternativa de la tercera vía y mucho más de los bandos polarizadores, pero también para que su imagen crezca la crisis cambiaria inevitable debe estallar previo a las PASO.

Y Lavagna ya movió, entre idas y venidas. Se ocupó de descalificar a todos los presidenciables de todas las vertientes. Ahora resta que la realidad macroeconómica, a través de algunos jugadores del mercado, generen las condiciones para que la ciudadanía clame por un «piloto de tormentas»

Mauricio Macri ya es un Pato Rengo, pero evitará bajarse de la reelección hasta el último minuto, sino la gobernabilidad junto con la realidad le cantaría más temprano que tarde Jaque Mate.

*Urgente24