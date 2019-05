Octubre: «No podemos tener candidatos timoratos»

(ADN).- El legislador electo de Cambiemos, Juan Martín, marcó el perfil de quienes deben integrar las listas de diputados y senadores del espacio en Río Negro en las elecciones nacionales de octubre. Además, aseguró que el PRO ingresa en la última etapa de normalización y respaldó la presidente de Aníbal Tortoriello, el intendente de Cipolletti que busca su reelección. En esa ciudad, pretenden «frenar la ola verde».

«Rápidamente dimos vuelta la página y estamos concentrados en la normalización del PRO». De esta manera, el dirigente dio por terminada la etapa política de las elecciones provinciales y se puso proa al futuro.

Este fin de semana, habrá una reunión de la dirigencia provincial del PRO en Roca, donde se constituirá una mesa de acción política que conducirá el espacio hasta que se normalice el partido, y que tenga -además- injerencia en la definición de las candidaturas a diputados y senadores.

Allí, Tortoriello manifestará públicamente su intención de conducir el partido del presidente Mauricio Macri. Cuenta con la mayoría de las adhesiones del partido. «Tortoriello representa los valores del PRO», certificó Martín en diálogo con FM El Rayo.

Y subrayó: «el objetivo más importante es que el Presidente Macri sea reelecto».

Sobre el proceso que viene, indicó que «la de octubre es otra elección». Y subrayó: «intentaremos que la provincia tenga voz propia, no queremos que vengan de Buenos Aires a decirnos quiénes deben los candidatos».

En ese sentido explicó «que hay un acuerdo (con los socios de la alianza) que esta banca de diputados que se renueva, pertenece al PRO. Y en el 2021, cuando venza el mandato de Lorena Matzen, va a ser puesto en cabeza el radicalismo. Es un acuerdo no escrito, pero que debería respetarse», subrayó.

Sobre la selección de candidatos, planteó que «el espacio debe presentar a más de un candidato y en el debate interno debe surgir un candidato fuerte. No podemos tener candidatos timoratos y que no tengan la capacidad de bancar los trapos. Tienen que defender al gobierno nacional y tener independencia como hombre de la política para, si tenés que plantear diferencias con los tuyos, tengas que hacerlo. Yo padezco todos los días la ruta 22 y me peleo con toda la Dirección de Vialidad para que hagan la obra», ejemplificó.

El eje estuvo puesto en diputados. «Después vemos qué hacemos con las candidaturas de senadores».

«Antes, habrá elecciones municipales que para nosotros son muy importantes» recordó el coordinador del Ministerio del Interior en Río Negro», en especial Cipolletti, que es un faro en lo que refiere a gestión porque la tarea de (Aníbal) Tortoriello en la ciudad es muy buena, el gobierno nacional lo ha acompañado y mucho, y es vital para el armado político que sea reelecto», subrayó.

Y agregó: «La ciudad es muy importante y además le ganaríamos al partido del gobierno, y eso es un gran desafío y tendrá un gran significado porque esta aparente ola verde podríamos pararla nosotros en Cipolletti».

Sobre la elección en Viedma, evaluó que la mejor opción sería octubre, con las nacionales, porque avisora un escenario de división en el PJ, que tendría candidatos de Unidad Ciudadana y Alternativa Federal. «Le daría al espacio de la capital un buen piso desde donde partir» dijo, aunque inmediatamente aclaró que era una percepción personal y que esa incóginta la iba a resolver el intendente José Luis Foulkes.