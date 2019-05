«No hay ninguna disposición para afectar el salario»

(ADN).- El ministro de Economía, Agustín Domingo, aseguró que el proyecto para ratificar el pacto fiscal responde a cumplir con la ley nacional. Desde ahora, el Ejecutivo regularizará -como agente de retención- el pago de Impuesto a las Ganancias. Y los demás Poderes deberán ir en el mismo sentido. Sin embargo, el funcionario aclaró que no hay disposiciones en el proyecto para afectar el salario de los trabajadores en conceptos de viático y movilidad, entre otros.

«Lo que cambió es que AFIP ahora hace inspecciones y reclama el pago del Impuesto a las Ganancias» dijo Domingo. En diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo, explicó que las provincias son agente de retención.

En ese sentido, aclaró que «ninguna provincia puede modificar una ley nacional» por lo tanto, «las obligaciones existen más allá que el empleador esté liquidando bien o no el impuesto». Y ratificó: «la ley no cambia nada. No estamos cambiando ni incrementando los impuestos, estamos regularizando situaciones, que teníamos pendiente».

Domingo dijo que la mayoría de los trabajadores de la provincia paga ganancias, con excepción de algunos sectores, como en Salud donde hay una ley nacional de excluir (del pago) las guardias médicas en zonas desfavorables.

«Pero la obligación final es del empleado, si la AFIP hiciera una inspección de oficio, el problema lo tendría el trabajador porque no puede poner como excusa que su agente de retención no hizo el aporte», advirtió.

Sobre el pago del Legislativo y Judicial, indicó: «hay diferentes formas de interpretrar el pago de ganancias en los poderes del estado».

Pero aseguró: «no hay ninguna disposición del gobierno para afectar el salario de los trabajadores», en referencia a los viáticos, movilidad, refrigerio y otros items que componen el sueldo de los estatales.