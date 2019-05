Lavagna no se suma y se debilita Alternativa. ¿Y Massa?

(ADN).- Roberto Lavagna rechazó anoche la exigencia de la conducción de Alternativa Federal de dirimir la candidatura a presidente en una competencia en las PASO del 11 de agosto. «Es un capítulo cerrado» dijo anoche a TN, y de ese modo puso distancia de los precandidatos de ese sector: Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. Definió a esa competencia como una «internita».

En Alternativa contaban con el ingreso del economista y prepararon un gran anuncio, que se pinchó. Todos confiaban en la pericia política del gobernador cordobés (recientemente reelecto por abrumadora mayoría) para unificar el peronismo prolijo. Pero no ocurrió.

De todos modos, los popes de ese espacio se reunieron igual, y anunciaron que Alternativa definirá su candidato presidencial en las PASO. Y para dar un golpe de efecto, anunciaron que convocaron a Marcelo Tinelli y a Daniel Scioli a ser parte del sector, aunque sin definir en calidad de qué. Por eso, surgió el rumor sobre que el conductor de TV sería candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el diputado nacional volvería a competir por la gobernación.

Pero el llamado a Scioli enojó aún más al ex ministro de economía, quien considera al ex gobernador como parte del kirchnerismo. Por ello, dijo que seguirá siendo candidato de Consenso 19. «Surgieron algunas diferencias de fondo porque se quiso sumar a gente que no estaba en los planes originales. Por eso decidí impulsar mi candidatura por Consenso 19 y es posible que se sume Pichetto», sorprendió Lavagna al canal C5N.

Ahora, Lavagna y Alternativa pugnan por los aliados. Ambos buscan sumar al socialismo santafesino, al GEN de Margarita Stolbizer y al radicalismo díscolo.

Según estudios preliminares de la Casa Rosada -que difundió hoy ámbito.com- la división del peronismo prolijo favorece la grieta y potencia una definición mano a mano entre Cambiemos y Unidad Ciudadana.

Massa

Ayer surgieron varias versiones sobre el pase del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a Unidad Ciudadana. El ex intendente de Tigre tiene una sólida relación con Alberto Fernández.

Según el esquema que se arma en el Instituto Patria, Massa encabezaría -posiblemente con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario- el candidato a gobernador. Pero el tigrense desmintió contactos con el kirchnerismo. Si se cae esa alquimia, el plan B es Axel Kicillof.

De todos modos, las negociaciones continúan. Está muy movido e inestable el escenario político aún y a todos los espacios les cuesta hacer pie después del bombazo de Cristina Kirchner cuando anunció la fórmula -ella de vice- con Alberto Fernández.