Impacta el paro en oficinas, bancos, escuelas y transporte

(ADN).- Fuerte impacto del paro nacional convocado por organizaciones sindicales y sociales en esta capital y la provincia. Repercute casi totalmente en los organismos públicos provinciales y nacionales, en sucursales bancarias, escuelas y el transporte, donde por ejemplo no funcionan los servicios de larga distancia hacia la capital federal y otros destinos de la provincia. Tampoco hay actividad en el Tren Patagónico.

En los hospitales no hay servicios externos, sólo guardias; el IPROSS no presta servicios; EdERSA no tiene atención comercial; no hay actividad en la Legislatura y es parcial en el Poder Judicial, donde los gremios respectivos convocaron a cumplir con la medida de fuerza. En la mayoría de las oficinas del Estado rionegrino la actividad es casi nula.

Por su parte ATE informó sobre el alto acatamiento del paro en los organismos nacionales con delegaciones en Río Negro como Parques Nacionales, ANSeS, PAMI, Secretaría de Trabajo y SENASA, entre otras oficinas.