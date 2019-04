Presiones del FMI para subir las retenciones

El FMI presiona al Gobierno para que cambie el esquema de las retenciones al campo para que pague un porcentaje de las exportaciones y no una suma fija en pesos por dólar, de acuerdo a una publicación de LPO.

La producción primaria paga hoy 4 pesos por dólar exportado. En septiembre del año pasado, cuando el Gobierno revisó el esquema de retenciones y generó alarmas en el campo, Elisa Carrió minimizó la decisión y les prometió a los exportadores que el impacto de la medida se licuaría. «Son 4 pesos, con lo cual la inflación te lo devalúa», aseguró en ese entonces.

Actualmente las retenciones tienen un tope del 12%, por lo que los 4 pesos por dólar alcanzan ese porcentaje cuando el dólar está a 33,30 pesos. Con el dólar a $45, el porcentaje de las retenciones equivale a 8,9%, por lo que la recaudación es menor.

El FMI había alertado al Gobierno a comienzos de abril por la caída en la recaudación y le pidió tomar medidas para incrementarla. El organismo de Christine Lagarde advirtió en su último staff report que la recaudación viene 1,7% del PBI por debajo de lo que se preveía.

Para colmo, después de las advertencias del Fondo, el Gobierno lanzó el mini plan primavera -que ahora bautizaron con sorna como «Plan Marolio-, que complicó aún más las metas fiscales, en parte por la suba de subsidios a las empresas de servicios públicos para que congelen las tarifas.

Es por eso que este jueves corrieron con fuerza los rumores de que el Gobierno podría imponer una tasa fija y no variable de acuerdo al precio del dólar, por lo que los exportadores no se verán beneficiados ni con la devaluación ni con la inflación. Macri no necesita una ley si el porcentaje fijo es del 12 por ciento.

El secretario de Agricultura, Luis Etchevehere, está cobijado de las inquietudes de los ruralistas porque en estos momentos está en China. Ya se habla de que podría dejar el cargo. El titular de CRA, Dardo Chiesa, que mantuvo reuniones con ministros en las últimas horas, suena como su reemplazo. También se habla de Santiago Del Solar, jefe de gabinete de Etchevehere, que acompañó a Macri a su reunión con tamberos en Venado Tuerto.

En la Rosada siguen negando que haya cambios de gabinete, pero por los pasillos corren rumores sobre posibles desplazamientos. El inusual almuerzo de Marcos Peña con todo el gabinete disparó las especulaciones.

«Con el Plan Marolio se le acabó el crédito a Sica», dijeron a LPO desde el Gobierno. El nombre del ministro de Justicia, Germán Garavano, se menciona como uno de los posibles ex funcionarios. Pero eso no tiene nada que ver con la crisis económica.