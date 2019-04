“Nos sentimos fundadores de algo nuevo”

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck dio hoy por inaugurada una nueva etapa política en Río Negro, y aseguró que esa decisión la tomaron la inmensa mayoría que ayer acompañaron con voto a Juntos. En consecuencia, aseguró que no habrá alianzas con partidos nacionales.

Lo dijo esta tarde en Bariloche, a donde llegó acompañado de la gobernadora y el vicegobernador electos, Arabela Carreras y Alejandro Palmieri.

“Buenos días a todos y a todas”, dijo sonriente Arabela al abrir la conferencia de prensa.

“Si fue posible llegar con nuestro mensaje, transmitirlo y convencer, fue porque hubo mucha gente en toda la provincia que trabajó para eso” aseguró Carreras, quien reconoció el esfuerzo militante y agradeció al electorado. “Es un sueño que sigue. En lo personal un orgullo, una gran responsabilidad”, subrayó.

Por su parte, Palmieri indicó que “JSRN dio rápida respuesta a la inhabilitación de Alberto, nos hizo muchos más fuerte, dejamos los pantolnes cortos y tuvimos que madurar de golpe”. El dirigente planteó hacia adelante que “ofrecemos una provincia unida e integrada”. Y aseguró que “el Río Negro de hoy tiene futuro por la exitosa gestión de Weretilneck. Ahora será más sencillo planificar y crecer. Tenemos un futuro promisorio”, vaticinó.

“Si observamos el acompañamiento de ayer, observamos que se escribió una página de las más importantes de la provincia” sentenció el gobernador. “No solo en lo electoral, sino por el rasgo distintivo que dimos como sociedad. Los rionegrinos marcamos un antes y después”, aseveró.

Weretilneck recordó que “cuando comenzamos nuestro gobierno no eramos rionegrinos, eramos barilochenses, viedmenses, roquenses, menuquenses, cipoñelos, jacobacinos… no teníamos una identidad de provincia ni compartíamos un sueño colectivo”. Pero remarcó que desde ayer eso cambió. “El voto tuvo mucho que ver con ratificación la defensa de los intereses provinciales, pero fundamentalmente, el saber que no habrá de parte de los partidos políticos tradicionales nacionales, una propuesta que sea superadora de un proyecto político provincial”.

“Nos sentimos fundadores de algo nuevo, algo distinto que queda en la historia. Pero no por nosotros, sino por los rionegrinos que definimos un proyecto provincial”, subrayó.

El concepto fue ratificado ante una consulta de la prensa: “No vamos a aliarnos con ningún partido nacional porque desvirtuaríamos todo lo que dijimos en campaña y el voto de los rionegrinos”, sostuvo.