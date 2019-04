María Emilia Soria confirmó su candidatura en Roca

(ADN).- María Emilia Soria confirmó que será candidata a intendente en General Roca, en las próximas elecciones convocadas para el 23 de junio y “con el propósito de continuar en el camino de la actual gestión” de su hermano, indicó.

“Siempre tuve ganas, no me da lo mismo vivir en Roca que en otro lugar, y tampoco me da lo mismo como le pueda ir a mi ciudad”, dijo la diputada nacional del FpV, quien acompañó hoy a fruticultores rionegrinos que participaron de un “frutazo” en playa Plaza de Mayo para protestar por la situación que viven las economías regionales.

Soria criticó al gobierno de Macri por su política de desprotección de la producción de frutas, aclaró que la situación “no repunta” y “nunca tuvimos respuesta” ante todos los reclamos que hicimos desde la Cámara de Diputados”,

Señaló que la actividad brinda ocupación a 80 mil trabajadores y que se trata de “una gran familia” afectada. “Es muy triste” dijo María Emilia Soria y agregó que “la inflación es galopante” con las actividades productivas destruidas.

Por otra parte, aseguró no tener dudas en cuanto a que “Juntos apuntará sus cañones a Roca, para ganar” y en referencia a la conformación de una alianza electoral “antisoria”, destacó que “algo van a hacer, a inventar alguna ingeniería electoral” y agregó que “nosotros vamos a seguir en el mismo lugar, gestionando y haciendo obras y mostrando resultados, sobre todos en los barrios populares sacamos el 70% de los votos”.