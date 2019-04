(ADN).- A pocos días de las elecciones provinciales, el gobernador Alberto Weretilneck no lo dudó sobre el resultado y aseguró que “los rionegrinos van a elegir la continuidad de este proyecto colectivo, el de un Río Negro independiente, con ganas de seguir siendo autónomo y no entregarse a Buenos Aires, el de una provincia ordenada y en paz”.



Weretilneck se mostró “tranquilo y muy contento por el apoyo que a diario recibimos de la gente”, e hizo especial énfasis en el sentimiento y la identidad que hoy siente el vecino o la vecina rionegrina por su provincia, “porque ve una provincia sin violencia, sin prepotencia o matones, con un Estado presente que abre sus escuelas, sus hospitales, que construye obras públicas y que acompaña a todas las ciudades por igual, por eso confío en que van darle continuidad al proyecto que lograrnos trazar durante todos estos años”.



La responsabilidad de seguir adelante es de Arabela Carreras y Alejandro Palmieri, “dos dirigentes que se formaron en la escuela de Juntos Somos Río Negro, que tienen una mirada acorde a esta responsabilidad y lo bueno que van a estar rodeados de prácticamente los mismos equipos que están hoy conmigo, con las mismas formas e ideas; nos entendimos con todos los trabajadores públicos y por eso no es posible pensar el Río Negro de hoy si no fuera por la relación que tenemos con ellos”, destacó Weretilneck en diálogo con medios radiales.



Además, fue tajante sobre quién tomará las decisiones: “Arabela y Alejandro no necesitan que nadie esté desde las sombras diciéndoles qué hacer, uno podrá estar asesorando o aconsejando, pero la toma de decisiones será de ellos”.

Sobre la oposición

Cuando la Corte Suprema de la Nación rechazó su candidatura a gobernador, Weretilneck admitió que fue un momento duro, pero que rápidamente sintió el apoyo y la solidaridad de la gente “por eso lamentamos mucho que hayamos tenido una campaña totalmente judicializada. Ni una sola propuesta escuchamos por parte de la oposición, ni una sola idea, no sabemos qué piensan de la seguridad, la educación o la salud, de la obra pública, de la fruticultura, de la ganadería y pesca, del turismo, son candidatos que no saben qué provincia quieren”.



Sobre los dichos del candidato del Frente para la Victoria, Martín Soria, de un posible apoyo de Mauricio Macri, Weretilneck fue claro: “Dos cosas: primero que la candidata de Macri es Matzen, no somos nosotros, y el candidato de Cristina es Soria, pero además, la lógica de Soria es muy de violentar al que está del otro lado; ellos ven la sociedad como amigo-enemigo, creen que estás acá o allá y si estás en contra te insultan, te agravian, te faltan el respeto, es decir, atacan al que piensa distinto; nosotros tenemos otra mirada, nos ponemos en el lugar del otro, sino no sería un gobernante, sería un dictador, y por eso no está mal que en ciertas circunstancias haya grises; yo goberné con Cristina y Macri y con los dos tuve momentos de acuerdos y momentos de grandes diferencias”.



Los trabajadores públicos

El Gobernador destacó que entre los objetivos de la gestión que lleva adelante, se propuso sentarse a negociar con los gremios, apelando al diálogo y al respeto “y esto lo logramos porque siempre tomamos decisiones en beneficio de los trabajadores públicos”.



En este sentido, enumeró los acuerdos alcanzados, entre los que se destaca la aprobación del ingreso a planta permanente de más de 2800 empleados contratados. “Los trabajadores saben cómo trabajamos, siempre pensando en lo mejor para ellos, como el pase a planta, la zona desfavorable, la recategorización de empleados, la antigüedad, el pago de adicionales y la titularización de cargos docentes, entre otros logros, y esto habla de que somos un Estado presente, pagando sueldos en tiempo y forma, apelando al diálogo y al respecto”, enfatizó.



Una elección provincial

Sobre la situación nacional, Weretilneck se mostró muy preocupado por la falta de decisión política que tiene el gobierno que conduce Mauricio Macri al momento de dar respuestas.



De todas formas, no cree que la elección provincial del 7 de abril se vea afectada por la pelea nacional: “Somos una provincia cada vez más autónoma, que no depende de ninguno de los proyectos de Buenos Aires, ni del Peronismo o Cambiemos, y eso hay que defenderlo este domingo, votar por gobernantes que no tengan ataduras en Buenos Aires”.