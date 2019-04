La oposición quiere bajar tarifas y subir jubilaciones

El kirchnerismo, el PJ y el massismo llamaron a una sesión para el jueves, los temas: límites a tarifas, eliminación de Ganancias a jubilados y emergencia social, entre unos 30 proyectos que pretenden tratar., según publicó LPO.

La oposición en Diputados le asestó un duro golpe a Mauricio Macri y convocó a una sesión especial para el próximo jueves, con un temario que incluye proyectos para frenar la suba de tarifas y eliminar el pago de ganancias a los jubilados.

El pedido fue firmado por Agustín Rossi, Pablo Kosiner y Graciela Camaño, jefes del Frente Para la Victoria-PJ y el Frente Renovador, que armaron un listado de 33 proyectos para abrir el recinto sin esperar a Cambiemos.

Si suman al resto de la oposición, tienen una mayoría capaz de dominar cualquier sesión hasta fin de año, con Cambiemos de testigo preferencial. La última vez que abrió fue el 18 de diciembre.

“Monzó no nos atiende, no tiene línea para debatir nada, entonces de ahora en más la agenda la vamos a manejar nosotros” anticipó a LPO uno de los diputados encargados de definir el temario.

Agustín Rossi, Graciela Camaño y Pablo Kosiner acordaron un temario de 33 proyectos para tratar en sesión especial, que sería la primera del año en la Cámara baja.

La fusión opositora se asemeja al Grupo A creado por la oposición en tiempos de Cristina Kirchner, que se quedó con la llave del recinto y aprobó varias leyes incómodas frenadas luego por el Senado peronista.

Cambiemos siempre tuvo minoría en el Congreso, pero los jefes opositores nunca se preocuparon por armar un equipo de trabajo que le marque la agenda, porque Monzó siempre supo aprovechar la interna entre kirchnerismo y el PJ.

Se unieron pocas veces, pero en algunas lograron molestar mucho al Gobierno como cuando sancionaron la ley antidespidos en 2016 o la que eliminaba los tarifazos el año pasado. Ambas fueron vetadas por Mauricio Macri.

El jueves que viene, el presidente podría recibir una pésima noticia si, como se presume, la oposición concilia una ley para frenar los aumentos de tarifas.

No podría aprobarse el mismo día, porque al no tener dictamen de comisión necesitan dos tercios y no es posible llegar sin votos de Cambiemos, pero una mayoría coordinada en el recinto también puede definir una agenda de comisiones. Por eso, cuando la presión opositora por una ley crece, el oficialismo siempre acelera el trámite para que se sancione rápido y Macri la vete con el menor costo posible.

El temario incluyó varios proyectos sobre tarifas, pero avanzaría el de Kosiner y el peronismo federal, que declara por dos años la emergencia en los servicios públicos de electricidad, gas y agua desde el 1 de abril de 2019. E impide que haya aumentos por encima del porcentaje de variación salarial.

Camaño aprovechó el fallo de la Corte, que prohíbe cobrarles impuesto a las Ganancias a los jubilados y pondrá en tratamiento su proyecto para legislar esa prohibición.

Hay proyectos para declarar por un año la emergencia alimentaria y nutricional y el kirchnerismo sumó leyes sobre violencia de género y una para declarar la emergencia en fabricaciones militares de Fray Luis Beltrán.

Agregaron, además, la ley para reincorporar a los trabajadores cesanteados de esa fábrica aprobada este año por el Senado por presión del peronista cordobés Carlos Caserio. Tienen el número para aprobarla.

La embestida podría culminar con un pedido de preferencia para tratar varios decretos firmados por Macri en enero y rechazados por la bicameral de trámite legislativo, como el de que elimina la secretaría de deportes y la extinción de dominio, un proyecto civil para expropiar bienes originados por la corrupción.

Camaño quiere eliminarlo y sancionar su versión, muy similar, aprobada en 2016 y modificada por el Senado el año pasado. Lo negocia con sus nuevos socios.