Hay «agotamiento» del recurso pesquero del langostino

(ADN).- El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), apoyó la postergación del inicio de la pesca del langostino en jurisdicción nacional. Su titular Raúl Omar Durdos señaló que “tenemos que defender el recurso pesquero, que tiene que ser administrado responsablemente para que sea sustentable y perdurable en el tiempo, porque en la economías regionales generan miles de puestos de trabajo para toda un industria que hace décadas depende de este recurso”.

Según investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la etapa de crecimiento está demorada, es decir, hay una disminución en el tamaño del langostino, lo que demuestra algunos signos de agotamiento del recurso y genera preocupación en el sector.

“También tenemos que evaluar el sobredimensionamiento de la flota fresquera y congeladora que opera en aguas nacionales: una flota tangonera que no para de crecer, con lo cual el riesgo de sobrepesca es alto si no se toman las medidas precautorias adecuadas, algo que al Subsecretario de Pesca Juan Bosch y al Consejo Federal Pesquero parece no importarle, porque permitieron el ingreso casi indiscriminado de nuevos barcos a la pesquería”, denunció el sindicalista.

El Secretario General del SOMU indicó que hay se deben «respetar las recomendaciones científicas es el único camino conocido para desarrollar las pesquerías de forma sustentable y así fue entendido por quienes redactaron la Ley Federal de Pesca. Actuar de forma contraria por acción u omisión de las recomendaciones realizadas, implica un grave incumplimiento de las funciones para las que fue designado un Subsecretario de Pesca, como también el Consejo Federal Pesquero”.