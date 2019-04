El gastronómico Zúniga pide reconstruir el justicialismo

(ADN).- “Es una consecuencia del autoritarismo de Martin Soria, de cómo manejó las elecciones y la designación de cada uno de los candidatos que fueron propuestos a la ciudadanía”. De esta manera definió el dirigente gastronómico barilochense Ovidio Zúniga, la derrota del FpV, en las elecciones provinciales.

Para el ex legislador, “ya está. Se perdió y los resultados son inapelables. Hoy hablar de pedidos de renuncia no tiene sentido, lo importante es como comienza el justicialismo a reconstituir su propia fuerza, para resurgir como el partido que tiene que ser”.

También consideró en declaraciones a barilocheopina.com que que “Bariloche nos ha dado una vez más un piso que no podemos desperdiciar, si es que somos capaces de construir. Un 35% del electorado de Bariloche, es consciente de que el justicialismo es la alternativa que necesita nuestra ciudad. El oficialismo no sacó en esta ciudad, el 52% que sí sacó en toda la provincia. En Bariloche el resultado fue más acotado, con 10 puntos de diferencia entre Juntos y el PJ”.

Además recordó que en las escuestas previas a la elección, “un 45% del electorado de la ciudad decía que no votaría nunca a Soria. Ya sabíamos que tenía un amplio rechazo. Eso significa que el 35% que los votos no son de él, sino que son del justicialismo. Más allá de las personas, la gente votó al justicialismo, porque es la esperanza para los trabajadores. Y porque saben que Juntos tiene una política muy allegada a las políticas de Mauricio Macri y eso no pasa desapercibido en Bariloche””.