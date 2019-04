Deuda y tarifas: EdERSA espera la intervención de Nación

(ADN).- EdERSA le avisó a CAMMESA que no podrán pagarle la energía que se les suministró. Además, advirtió que no garantizar sus planes de inversión. Es porque la Provincia no autoriza una readecuación tarifaria acorde, y que con los incrementos no alcanza para cubrir todos sus costos.

La empresa no es la única en esta situación. La estatal neuquina EPEN y la mendocina Edemsa también comunicaron a la distribuidora mayoría de energía sus problemas de pago.

¿Peligra el servicio?

EdERSA viene en una fuerte puja desde hace un tiempo con el gobierno provincial. Y espera la intermediación de Nación. Antes, se conocerán los resultados de una auditoría que CAMMESA le encargó a la consultora Tecnolatina para ver si efectivamente la compañía rionegrina no puede afrontar los gastos que demanda la concesión, tal como viene argumentando hace tiempo.

Tecnolatina entregó el informe el lunes 8 de este mes y, aunque todavía no se hizo publico, trascendió que allí valida lo dicho por las autoridades de la empresa.

En caso que se detecte que tiene insuficiencia de recursos, la intención del gobierno nacional es ir contra el poder concedente para que se haga cargo de la situación, dado que es el garante de cumplimiento de los prestatarios. Es decir, son las gobernaciones las que deberán dar una respuesta a la situación, ya sea revirtiendo concesiones, estatizando o dando subsidios si es que no autorizan los aumentos de tarifas de las distribuidoras en línea con la inflación.