Delgado puso en dudas la elección de Beltrán el #23J

(ADN).- El Frente para la Victoria de Luis Beltrán salió a negar que el Municipio firmaría el acuerdo con la Provincia para aceptar el servicio electoral, y fijar la fecha de votaciones locales el domingo 23 de junio.

En este sentido, el intendente Pablo Delgado manifestó que «de ninguna manera vamos a convalidar un proceso electoral absolutamente viciado de nulidad. Hay un veto vigente emitido por el ejecutivo local y, hasta que la Justicia no se expida al respecto, seremos respetuosos de este proceso. La fecha aún está vacante y confiamos plenamente en que la justicia no va a avalar este proceso ilegal. Por esa razón no asistí ayer a la convocatoria oficial del Gobierno provincial, aún no está definida la fecha de elecciones en Beltrán”.

Respecto de lo sucedido en su localidad, Delgado explicó que “haber iniciado la convocatoria a elecciones sin ordenanza en vigencia, sin acto jurídico válido, es bochornoso y lamentable. Lamento sufrir sistemáticamente la intolerancia, la falta de colaboración y oportunismo de algunos. Convoco a la oposición a reflexionar y cambiar de actitud. Lo digo despojado de un interés personal, ya dije que no seré candidato, sólo me mueve mi compromiso con mi pueblo, sus instituciones y su gente».

«Fuimos claros en los argumentos que elevamos al Tribunal Superior de Justicia para defender una medida que atiende a respetar la Carta Orgánica y las ordenanzas locales, los intereses de los vecinos y de todos aquellos beltranenses que quieren ser parte del proceso electoral de su pueblo. Confiamos plenamente en la Justicia y entendemos que no convalidará un proceso absolutamente irregular que pretende forzar una fecha de convocatoria a elecciones sin un acto administrativo ni sustento legal que lo avale y que genera gran incertidumbre y, por ende, desordena la vida de los beltranenses”.

«Han forzado de tal manera todo que estamos frente a lo insólito y peligroso de un proceso totalmente irregular que pone en riesgo la participación de partidos, frentes e inclusive la imposibilidad cierta de presentar candidaturas a nuestro propio espacio político que gobierna , algo nunca visto y realmente triste y lamentable», señaló

Por otra parte, el Jefe Comunal destacó: “asistimos a la descabellada y caprichosa idea de que cualquiera puede llevarse por delante los canales institucionales y forzar las reglas de juego según su conveniencia. Es por eso quiero llevarle claridad a los beltranenses y reafirmar que será muy difícil que 23 de junio haya elecciones en Beltrán y que, seguramente, serán en el segundo semestre tal como han venido siendo y conforme a hacer las cosas ajustadas a derecho y atendiendo los intereses de todos los que están habilitados a votar en nuestro pueblo. No vamos a permitir que sean vulnerados todos lo derechos de los partidos políticos, las leyes y las más elementales reglas de la democracia”, concluyó.