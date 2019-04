Asamblea de perjudicados por planes de ahorro de autos

(ADN).- Vecinos perjudicadas por la planes de ahorro de autos 0 km. -autodenominado EPA- realizaron una asamblea

en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro de Viedma, donde analizaron las medidas a desarrollar, a la vez que se aprobó por unanimidad la designación del patrocinio legal y la conformación de una Comisión Coordinadora para operativizar la organización de nuevas acciones.

En la oportunidad se destacó el valor de la decisión adoptada por el Juez Civil Leandro Oyola, que obliga a las administradoras a retrotraer los valores de las cuotas mensuales de los autos al mes de abril de 2018. La medida tiene carácter cautelar y fue celebrada por cientos de familias que se vieron afectadas por el incremento exponencial del valor de las cuotas de sus vehículos

Se informó que el fallo de Oyola tuvo fuerte repercusión en todo el país y generó el contacto inmediato de otras organizaciones y perjudicados, que pidieron acceso a la sentencia para replicar la presentación en otras diversas ciudades y provincias y se consideró a esta resolución judicial «se convirtió en un logro histórico de extraordinario valor que acerca a la justicia a la solución de los problemas de la comunidad».

La medida, además, alcanza a los ahorristas que se presentaron en el amparo con la salvedad de incluir también a quienes no participaron pero están en idéntica situación, hayan retirado o no su vehículo siempre y cuando estén domiciliados en la primera circunscripción judicial. Ahora, quedarán beneficiados los ahorristas de Viedma, San Javier, Guardia Mitre, Conesa, San Antonio Oeste, Valcheta y las localidades del Departamento 9 de Julio no incluidas en la Segunda Circunscripción Judicial.

Además, se comunicó que gestionarán ante las autoridades de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro la posibilidad de que sus delegaciones provinciales asesores y eventualmente recepcionen las denuncias de todos los damnificados que no puedan dejar sentado su reclamo en la página web.

Finalmente, informaron que el grupo tiene cuenta de Facebook denominado «Autoconvocados Río Negro» y, en los próximos días, realizarán transmisiones en vivo y colaborarán en la construcción de grupos regionales para presentar denuncias similares en las circunscripciones judiciales restantes.