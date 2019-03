(ADN).- El candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Martin Soria, encabezó ayer un acto en Allen junto a la CGT y otros gremios, sindicatos y organizaciones sociales de Río Negro. Dijo que el 7 de abril se elige entre si “seguimos arrodillados o ponemos en marcha a la provincia”. Valoró los recursos naturales de la provincia y criticó las políticas económicas del gobierno nacional. Más tarde, en un reportaje, indicó que después del fallo de la Corte, quedaron expuestos los socios de Weretilneck: Macri y Pichetto.

A la misma hora en que el gobernador Alberto Weretilneck convocó a un acto en la ciudad de Fernández Oro, el intendente de General Roca protagonizaba el suyo en un predio de Camioneros de Allen. Hasta allí llegaron sindicatos y movimientos sociales y políticos que conforman el Frente para la Victoria.

“Acá estamos los que siempre estuvimos en frente de este gobierno que nos condena a la desigualdad, a la pobreza a la desocupación, acá estamos y nos plantamos los que siempre estuvimos en frente de este gobierno neoliberal y conservador de Macri y todos sus socios, Weretilneck, (Miguel Ángel) Pichetto, (Lorena) Matzen y (Sergio) Wisky”, arengó Soria.

El jefe del PJ también apeló a la identidad provincial: “Somos rionegrinos, somos rionegrinos los que generamos el gas, la luz, el petróleo que mueven a la Patria argentina” enumeró, y continuó con la lista de recursos naturales, turísticos y económicos. Soria señaló que “hay que fomentar la economía privada, no tener un gobernador que siguiendo a su jefe Macri nos está asfixiando con los impuestos, inmobiliarios y con ingresos brutos”.

“Hoy (por ayer) es un día muy especial, hoy no puedo dejar de mencionar que se cumplieron las palabras proféticas del propio gobernador hace un año atrás, no se puede señor, no se puede un tercer mandato, no se puede violar la Constitución”, subrayó el candidato del FPV.

Además, apeló además a la figura de su padre, recordó el día en que asumió como intendente: “Al lado mío estaba mi viejo, el Gringo Soria, yo asumía la responsabilidad de continuar con ese proyecto político que él empezó y que contagió a todos los rionegrinos, esos sueños y esperanzas que nos quedaron truncos. Aquel día cuando él se iba a Viedma a asumir como gobernador le decía y me comprometía: al punto que hoy llegamos no seguir avanzando es empezar a retroceder y no hacerlo es perder la oportunidad histórica” .

Antes del acto, Soria habló con Infobae. Estaba satisfecho con el resultado pero no festejaba. La elección es el 7 de abril y sabe que su contrincante redoblará los esfuerzos. Weretilneck apelará a la provincialización de la campaña mientras que el peronismo la nacionalizará cada vez más.

-¿Está contento con el fallo de la Corte?

-La verdad, lamento todo este manoseo y este verdadero papelón en la previa a una elección en que intentaron sumergir a Río Negro, estamos a menos de tres semanas.. Han quedado expuestos todos los socios… el presidente Mauricio Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto. Estuvieron incluso hasta ayer intentando manipular a la Corte para que su candidato Weretilneck le haga trampa a todos los rionegrinos violando la Constitución. Han quedado expuestos y el próximo 7 de abril o festeja Macri y sus socios o festejan los que quieren poner en marcha Río Negro. Se votará si seguimos arrodillados o ponemos en marcha a la provincia. O elegimos acompañar el neoliberalimo de Macri o elegimos un provincia para todos.

-Aún desdoblada con el fallo de la Corte ¿la elección de Río Negro está más nacionalizada que antes?

-El próximo 7 de abril vamos a dar un mensaje a todo el país. Esto ha generado la torpeza del gobernador. Podemos darle un mensaje a todo el país frente a la entrega y el endeudamiento. También a los que se quedaron con ganas cuando fue gobernador Carlos Soria. Se habían generado tantas expectativas… Mi papá terminó con 28 años de radicalismo y ahora este gobernador que recibió una provincia con $ 4000 millones de deuda la deja con 20.000 millones de deuda.

-¿Por qué insiste en decir que Weretilneck es socio de Macri?

-En 2017 se dividieron los votos con Macri. Y él en octubre bajó su lista. Después se animó a anotarse en una audiencia pública y defender los tarifazos del gas.

-¿Cómo sigue la campaña?

-A mí no me cambió mucho el panorama. El que tiene que estar preocupado es el gobernador que quiso hacer fraude y estuvo diciendo que no tenía plan B. Vaya a saber por qué dijo que no tenía plan B…

-¿Usted es kirchnerista?

-Soy peronista. En 2017 ampliamos la alianza a ocho fuerzas y ahora son 20. En mi lista ha sindicalistas, representantes de distintas agrupaciones y del Frente Renovador. Soy peronista y trabajo por la unidad hace más de tres años. Soy un convencido de que el próximo presidente tiene que salir de una gran PASO con todos los que quieran terminar con este gobierno nefasto.

-¿Esa gran PASO tiene que incluir a Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Cristina Kirchner y todos los nombres que circulan?

-Una gran PASO del campo nacional y popular al que pertenece el peronismo.

-¿A quién apoyaría entre todos los que participen?

-… me está pidiendo definiciones antes de tiempo.