Se fijaron adicionales salariales para los empleados públicos

(ADN).- Con el pago de los haberes de marzo más de 12.900 empleados públicos provinciales cobrarán adicionales en sus salarios, que van desde $2600 para las categorías 1 a 7; $3150 para las categorías 8 a 11; $3700 de la 12 a la 16 y $4300 para la categoría 17 y las superiores. El acuerdo fue firmado por el gobierno y ATE, que será refrendado esta mañana por el Consejo de la Función Pública.

Estos adicionales serán incrementados cada vez que se establezca un aumento de salarios para los agentes públicos. De esta manera, se contemplará de manera retroactiva el 3% otorgado en enero y el 7% de marzo.

De esta manera cuando se liquiden los haberes de mayo -con el 5% de aumento- los adicionales serán de $2700 (categoría 1 a 7), $3300 (8 a 11), $3900 (11 a 16) y $4.500 (17 y superiores).



“Nuestro trabajo en la administración pública comienza a ser reconocido y a valer de verdad. Si al aumento de los títulos profesionales, le sumamos ahora estos adicionales para los casi 13.000 trabajadores comprendidos en la ley 1844 que no percibían ningún plus por productividad, estamos frente a una jerarquización sin precedentes en el Estado rionegrino. No sé si habrá existido otra época en la que, en tan poco tiempo, se hayan alcanzado tantas mejoras y beneficios para todos los trabajadores”, manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al referirse a este acuerdo con el Ejecutivo.