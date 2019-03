Portazo de Rulli: “Tenemos que evitar ser una republiqueta”

(ADN).- El ex secretario General de la Gobernación, Matias Rulli, firmó su desafiliación a Juntos Somos Río Negro y esbozó críticas al gobernador por “forzar” una candidatura. Evaluó que hay un daño institucional y llamó a trabajar para no ser “Costa Pobre”. Y aseguró que Alberto Weretilneck es “el candidato del macrismo” en Río Negro.

“Tenía una mirada pro activa con la impugnación a Weretilneck en función del prestigio del partido, pero viendo la últimas decisiones y una clara connivencia del STJ, no puedo seguir legitimando siendo parte del accionar de Weretineck” dijo hoy, explicando su decisión.

Rulli planteó que “además, tampoco vi muchos compañeros que acompañaran mi acción y silenciaron su opinión -que era contraria a la re-re en otros tiempos-, en pos de defender los espacios de poder” cuestionó en FM El Rayo.

“Ocho años son más que suficientes” aseguró el ex funcionario, y planteó que “había que generar un esquema de renovación: yo aposté por Pedro Pesatti” recordó, alegando que fue el propio gobernador quien habilitó la competencia por su sucesión al afirmar que la Constitución no le permitía un nuevo mandato.

En esa línea, afirmó que “con la decisión de forzar la letra de la Constitución, creo que Weretilneck se quiere perpetuar en el poder. Estamos poniendo en crisis todas las instituciones de la provincia”, denunció. En consecuencia, exhortó: “tenemos que pensar en el futuro de Río Negro para no convertirnos en una republiqueta al estilo de Costa Pobre”, en alusión al sketch de Alberto Olmedo.

“Todos los rionegrinos tenemos que ponerle límites a esta intentona re-reeleccionista que está teniendo Weretilneck, porque sino nos vamos a convertir en todo aquello que no queremos”, agregó.

Rulli negó que su acción esté motivada por “despecho político” y recordó que en otros oportunidades siempre privilegió la institucionalidad, ejemplificando su paso por la Convención Constituyente de Viedma donde se prohibió -por su impulso- el ejercicio de cargos públicos a quienes fueron funcionarios de la dictadura cívico-militar, y en el caso Grandón cuando fue Concejal.

“En Juntos me ofrecieron candidaturas a todo -reveló-, pero mientras Weretilneck fuera a la re-re dije que no iba a aceptar”, contó. Y cuestionó: “lamentablemente Weretilneck no quiso reformar la Constitución, quiso encontrar un salvoconducto judicial, casi un golpe de estado jurídico en vez de hacer lo que corresponde”.

Por último, dijo que “Weretilneck ha ido afianzando sus lazos con el macrismo, la prensa nacional lo describe como el candidato de Macri en Río Negro, y yo no voy a votar por el macrismo en Río Negro”.