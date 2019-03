Mango: “Patricia Bullrich es persona no grata”

(ADN).- El legislador Marcelo Mango (FG-FPV) anunció que el bloque presentó en la Legislatura un proyecto que declara a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como persona no grata en la Provincia de Río Negro.

“A lo largo de su gestión en el gobierno de Macri, Patricia Bullrich se ha cansado de mandar a reprimir ciudadanos acusándolos de violentos o terroristas, estigmatizándolos sin prueba alguna”, explicó el legislador.

Y puntualizó: “En nuestra Patagonia, y bajo su mando, las fuerzas armadas son responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La Ministra de Seguridad, ha mentido y utilizado su lugar en el Poder Ejecutivo para desacreditar y estigmatizar la lucha de las comunidades de nuestra región. Incluso, ha tenido declaraciones públicas en las que despreciaba y restaba importancia a lo que pudiese investigar el Poder Judicial en la causa en curso por el asesinato de Rafael Nahuel”.

Entre los fundamentos de la iniciativa, Mango indicó que Bullrich “es una funcionaria que no respeta la ley, que no respeta las decisiones del Poder Judicial, que manifestó públicamente que Luis Chocobar ‘actuó bien como policía’, haciendo referencia a lo que la Corte Suprema dictaminó en un fallo unánime como homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. No estamos hablando de diferencias ideológicas, totalmente necesarias, para una vida democrática. Estamos en presencia de una persona que cree que el Poder Ejecutivo puede estar por encima de las decisiones del Poder Judicial. Una persona que cree que las fuerzas de seguridad actúan ‘bien’ cuando asesinan por la espalda, una persona que utiliza el poder del Estado para estigmatizar, amedrentar y reprimir a los sectores más vulnerables de nuestro país o a quienes piensan distinto a su gobierno”.

“A pocos días del 24 de marzo, no es menor remarcar que la Ministra de Seguridad es una confesa defensora de la teoría de los dos demonios. El debate de ideas enriquece a nuestra democracia pero, hay opiniones y acciones de Bullrich, que nada tienen que ver con respetar al que piensa distinto. Las fuerzas de seguridad no pueden ser utilizadas contra los propios ciudadanos por expresar ideas diferentes a las del Gobierno. Repudiamos enfáticamente el accionar de la Ministra de Seguridad de la Nación que le hace muy mal a nuestra democracia”, aseveró Mango.

Y arremetió: “Está más que claro que, quienes forman parte de Cambiemos y del gobierno de Macri, son cómplices de una Ministra que avala formas de persecución y estigmatización propias la Dictadura. Pero quienes buscan pintarse de verde e invocar un falso provincialismo más allá de las discusiones nacionales, hace más de 3 años que vienen avalando estas políticas nacionales de criminalización de la protesta, de persecución política, de estigmatización de los sectores más vulnerables y de represión a quienes piensan distinto”.

Es por ello que Mango concluyó: “En la provincia que estamos poniendo en marcha, junto al pueblo rionegrino y con la conducción de Martín Soria y Magdalena Odarda, no queremos una Ministra como Bullrich que no respeta las normas democráticas más elementales. Queremos un gobierno que respeta el Estado de Derecho, la Ley y los Derechos Humanos y que conducirán Martín y Magdalena”.