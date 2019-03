Jubilados: el impacto inflacionario en los medicamentos

La inflación de los medicamentos entre mayo de 2015 y febrero de 2019 alcanzó el 257%, con casos de medicamentos esenciales que incrementaron su precio por encima de 560%. En contraste, la jubilación mínima tuvo un incremento de 172% (pasando de $3.821 a $10.410 entre mayo de 2015 y la actualidad).

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre la situación de las personas mayores a febrero 2019 y el impacto inflacionario en los medicamentos.

Solamente en el mes de febrero de 2019, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos se incrementaron 3,7%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanzó 4,37%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 9%.

Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N°005 de PAMI, que agrega condiciones extremadamente extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados acesta prestación.

En Argentina en el año 2009 (Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de salud de la Nación) el44% de las defunciones de personas de 60años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 26% a tumores y el 21% a enfermedades del sistema respiratorio. Sólo el 5,5% de las muertes fueron por causas de enfermedades infecciosas y parasitarias. Esta situación es crítica si se consideran los muy relevantes aumentos de medicamentos para patologías específicas. Por ejemplo:

El medicamento para patologías cardiovasculares Acenocumarol (Sintrom), es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, e incrementó su valor en un 560,13%.

El medicamento para Patologías Respiratorias, fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 314,13%, siendo hoy su valor actual de $1.859,21. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto fuertemente encarecidos.Es importante considerar que el EPOC representan el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.

El medicamento para Patologías Osteoarticulares, Etoricoxib (Arcoxia) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y artritis reumatoidea. Tuvo un incremento del 312,36%.