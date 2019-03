Foulkes: sin Weretilneck, los radicales nos va a acompañar

(ADN).- El intendente de Viedma, José Luis Foulkes, se entusiasmó con la posibilidad de realizar una buena elección, a partir de la inhabilitación de Alberto Weretilneck. Aseguró que Cambiemos y Juntos comparten enectorado y “ahora muchos radicales no van a votar”. Y vaticinó una disputa interesante en el circuito Valle Inferior, donde es candidato a legislador.

“Es una campaña no tradicional ni tiene la intensidad de otras” consideró Foulkes en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo al analizar la campaña. “Creo que ello fue por el proceso de judicialización” del que aseguró que “algún efecto va a tener. No es lo mismo Alberto que Arabela Carreras”.

El dirigente indicó que “compartimos un electorado con Juntos. Algunos radicales estaban dispuestos votar a Weretilneck pero ahora nos va a acompañar a nosotros”. Y ejemplificó: “Acá en Viedma, iba a haber corte de boleta, pero ahora se ve diferente”.

Foulkes repasó el perfil del votante de la capital provincial: “hay un adn muy peronista en los barrios de viedma y muchos empleados públicos viven ahí, pero es cierto que muchos recuerdan mal el proceso de disponibilidad”. “Creo que a veces nos enroscamos con el pasado, pero la gente mira al futuro, evalúa sobre el proyecto más que los antecedentes. Hoy, lo que está cambiando es la transmisión de la posibilidad de tener futuro. Arabela no transmite lo mismo que el gobernador, la gente no quiere más eso de ‘Cámpora al gobierno Perón al poder'”.

El intendente valoró a la candidata de Cambiemos: “Lorena muestra un perfil de gente común, una impronta interesante que la gente va a acompañar”.

“Puedo demostrar que goberné escuchando, generando diálogo y ambientes posibles. A mi lo que más me gusta es solucionar problemas. Ofrezco transparencia, honestidad y laburo” enumeró sobre las virtudes de su impronta política en su doble rol de intendente y candidato.

Foulkes también circunscribió a la provincia el debate electoral: “Entiendo la discusión nacional pero ahora hay que dirimir al gobernador y los legisladores”.

El jefe comunal reiteró que “nos viene bien que Weretilneck no vaya de candidato porque alivia el circuito. Estamos logrando un crecimiento. No veo imposible que ingrese uno, uno y uno. Para mi es una elección difícil, pero no imposible”, aseguró.

Y enarboló críticas sobre el diputado nacional que impulsó el voto últil: “Me parece terrible lo que hizo (Sergio) Wisky, es de una bajeza que no corresponde”.

Viedma

Foulkes admitió que “existe la posibilidad que nos presentemos como lista 3 en la elección municipal de Viedma, o ir a una estructura de alianzas superadora a Cambiemos”. Así marcó distancia con el PRO, como está ocurriendo con la UCR en todo el país.

“La ventana más razonable para llamar a elección es septiembre, hay más tiempo para el armado de espacios y canidaturas, sin superposiciones con el proceso electoral provincial y nacional”, concluyó.