(ADN).- “Estamos convencidos que nos van habilitar, por lo tanto no tenemos plan B”. Así, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió al proceso judicial que se abrió en la provincia a partir de la impugnación que Cambiemos y el Frente para la Victoria realizaron a su nueva postulación.

Weretilneck agregó: Estamos convencidos que los argumentos que hemos dados al Poder Judicial son sumamente contundentes”. La referencia es a la apelación que realizaron ayer los apoderados de Juntos al fallo del Tribunal Electoral Provincial que avaló la impugnación.

Las declaraciones el mandatario en el Alto Valle -que consignó el diario Río Negro- constituyen la antesala del discurso que ofrecerá hoy a la Legislatura en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias.

El gobernador dijo estar “tranquilo” después del fallo del TEP y se mostró “confiado” en la siguiente instancia. En los próximos días está previsto que el procurador General, Jorge Crespo, emita su dictámen (no vinculante) y el Superior Tribunal de Justicia su fallo, con el que concluye la etapa rionegrina. Sin embargo, queda el recurso federal a la Corte Suprema de la Nación.

“Nuestra tarea es darle al Poder Judicial los argumentos necesarios por los cual nosotros consideramos que estas cláusulas de la Constitución, en los artículos 175 y 180, no nos competen a nosotros”, expresó.

Además, el mandatario aseguró que se respetarán los plazos electorales y que pase lo que pase con la causa judicial, la elección será el 7 de abril.

“Lo que está buscando la oposición es que Alberto Weretilneck no compita. Habría que preguntarle a ellos por qué no quieren que nos presentemos”, subrayó el gobernador. “Creo que lo que manda en la elección es lo que hemos hecho en este tiempo, la situación de Río Negro de hoy, una provincia en paz, con transparencia y ordenada. Esa es nuestra propuesta, contra otra que no sabemos qué es, porque no hay propuestas. Y lo que va primar el 7 de abril son las propuestas de provincia”, puntualizó.

Y agregó: “Hubiésemos preferido un proceso electoral no judicializado, que sea una campaña de debate, de confrontar sanamente las distintas ideas sobre la Provincia. Lamentablemente nos encontramos con una campaña no sólo carente de ideas y de argumentos por parte de la oposición, sino totalmente judicializada”.