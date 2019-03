El FPV denunció otra campaña sucia contra Soria

(ADN).- El Frente para la Victoria salió a denunciar “una nueva campaña sucia” contra su candidato a gobernador, Martín Soria. Esta vez indicaron que la presentación penal por sobresueldos es “falsa”. Y el municipio de Roca, emitió una aclaración.

“A partir de una nueva denuncia presentada contra el Intendente Martín Soria y otros funcionarios, el Municipio se presentó hoy en la Justicia para aportar toda la documentación que acredita que se trata de un nuevo invento, al tiempo que demandó por falsa denuncia al dirigente de Cambiemos que se empeña en intentar desprestigiar al jefe comunal y su gestión”, expresó la municipalidad.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno de Roca subrayó que “en la presentación judicial se aportaron informes y documentación del Área de Tesorería Municipal que prueban la burda falsificación del recibo que se utilizó para intentar ensuciar al Intendente y candidato a Gobernador del FPV. Se prueba que el recibo utilizado en contra de Soria fue adulterado en su fecha y en el contenido de su texto ya que no existe ningún documento administrativo con fecha “2 de Abril” – día no laborable por ser feriado Nacional del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas -; y tampoco existe el ítem “Gastos Reservados” en el circuito contable municipal. Así mismo, se demostró la consecutividad en la numeración de los recibos municipales en fecha anterior y posterior a la indicada en el recibo adulterado, aportándose los recibos originales Nº 00072887 de fecha 28 de marzo de 2018 y su correlativo del 00072888 del día 3 de abril del año 2018 que acreditan que no existe un recibo municipal de fecha 2 de abril que coincide con el feriado nacional. Con ello queda expuesta la burda adulteración de un recibo con el que se intento montar esta nueva operación de desprestigio”.

“Se trata de otra campaña sucia” aseveró Soria. “No pasaron ni 24 horas desde que la Justicia desestimó la denuncia sobre irregularidades en la Fiesta Nacional de la Manzana, que ya estrenamos otra falsa denuncia basada ahora en un recibo trucho. Así como pudimos comprobarlo en cada una de las ocasiones anteriores, vamos a volver a demostrar en la Justicia que esta última mentira también forma parte de otra vil operación de prensa para ensuciarnos. Lo que no hicieron hasta ahora ni podrán lograr jamás, es sacarnos las ganas de seguir trabajando para transformar la realidad de los roquenses y los rionegrinos”, concluyó.