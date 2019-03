Carrió trató de “imbécil” al ministro Germán Garavagno

Elisa Carrió reavivó la pelea con Germán Garavano a quien calificó como “imbécil” y aseguró que “no tiene la más pálida idea” de las causas con las que trata como ministro de Justicia, publicó La Política On Line. Señala que en octubre del año pasado, Lilita había presentado en el Congreso un pedido de juicio político contra Garavano por haber dicho “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido”, en relación a la situación de Cristina Kirchner.

Pero Carrió fracasó en su intento de que Macri eche al ministro, al que también atacó por haber dejado caer la acusación por encubrimiento contra los ex fiscales de la causa AMIA. “La Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar”, remarcó ahora.



“Yo no tengo trato con imbéciles. En general me preservo”, respondió Carrió en una entrevista con LN+ cuando le consultaron si recompuso su relación con Garavano. “Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error, ¿no?, para ser un ministro de Justicia”, agregó.

Luego aclaró: “imbécil lo digo en el texto de la Real Academia, es decir, ‘falto de inteligencia’. No es un insulto, es una descripción objetiva según la Real Academia Española”.

La nueva embestida de la líder de la Coalición Cívica contra Garavano se da en momentos en que Macri le ordenó que lleve adelante el intento de destitución del juez Alejo Ramos Padilla, que Carrió sostiene que la quiere meter presa por los presuntos vínculos del espía Marcelo D’Alessio con dirigentes de su espacio.