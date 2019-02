Sigue trabado el acuerdo salarial y peligra la cosecha

(ADN).- Volvió a fracasar la mesa de diálogo entre empresarios, productores y trabajadores rurales del Alto Valle, y corre peligro la cosecha de la fruta. Los chacareros avisaron que no pueden pagar el 42% de aumento que acordó la CAFI con UATRE y ofrecen -como contrapartida- un 18%.

Desde que se acordó la paritaria, la Federación de Productores puso el grito en cielo y las partes fueron convocadas a Nación. Pero ese encuentro fue infructuoso. Ayer volvieron a reunirse, y tampoco hubo avances.

En el conflicto están mediando las secretarías de Trabajo y Fruticultura de Río Negro, y la Secretaría de Producción en la Comisión de Trabajo Agrario de la Nación.

“Si eso se ratifica (el 42%), el productor se termina fundiendo este año. Quedaría mucha fruta en el valle que no se podrá levantar” advirtió Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, quien recordó: “Nosotros ya hicimos un reclamo ante Nación, presentamos un pedido de $1.50 por kilo de fruta, más el mínimo no imponible, para poder levantar la cosecha. Estamos esperando una respuesta”.

¿Qué tipo de reclamos están pensando?, lo consultó el diario Río Negro.

-No levantar la cosecha. Si los productores se van a fundir, la van a pasar mal todos. No sólo los productores sino los empresarios y los trabajadores también, porque una vez que se pare la cosecha perdemos todos. No dejaremos levantar la fruta. Si se va a complicar que se complique para todos.