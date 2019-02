Recuperar el salario, no anuncios de campaña

(*Por UPCN).- Los trabajadores de la Administración Pública necesitamos mesas de discusión salarial en vez de reuniones donde nos usen de carnada política para hacer anuncios de campaña. Las campañas debe financiarlas el partido y la publicidad su aparato de prensa, no el dinero para información pública del Estado y los servicios a la ciudadanía.



Los trabajadores (como todos los rionegrinos) necesitamos un gobierno serio, respetuoso de la institucionalidad, en definitiva, un buen gobierno, que separe los derechos y necesidades de los agentes públicos de la búsqueda de votos.



Las mesas de discusión salarial no son para aplaudir o salir luego a los medios a repetir el discurso que la patronal ordena, sino para plantearles -como venimos haciéndolo- la real y grave situación económica de TODOS sus trabajadores. Solicitamos que la próxima reunión de mesa de la Función Pública se haga abierta a todo el periodismo, para que puedan tomar nota de algunos guiones teatrales que el gobierno organiza: mientras lleva en sobre cerrado la propuesta “cocinada” y no acepta las que traemos los representantes mayoritarios (15.800 afiliados) de los trabajadores, otros (lamentablemente para los compañeros), dicen “si, acepto”, -como en una ceremonia de matrimonio- a la propuesta oficial.



Respecto a los anuncios previos de corte propagandístico y de campaña… el 100% en el concepto de indumentaria (que se paga una sola vez al año, pero también los alimentos, alquileres, medicamentos aumentaron…. y eso no se refleja en el aumento de los salarios) y el más que merecido 70% en el de títulos es también una forma de darnos la razón cuando le hablamos de la tremenda devaluación salarial, pero el gobierno reconoce el porcentaje solo a un grupo de trabajadores. La Mesa Directiva de la UPCN; le pide al gobernador que revise el 22% (contra la inflación del 52%) que nos dio el año pasado y ponga a todos los salarios a tono con la enorme desvalorización de nuestra moneda, considerando también el 5% que ya marca la inflación de enero y mitad de febrero de 2019.



Como trabajadores, no hace falta que ‘nos cuenten’ ningún verso. Un agente del PSA sabe lo que es vivir hoy con unos pocos pesos más que hace un año, cuando los alimentos o medicamentos costaban menos de la mitad. En nuestro día a día se ve claramente el recorte que hizo Weretilneck y toda la perversa estrategia de un gobernador que quiere llevarse laureles con un Estado ausente, salarios de rebaja y pobreza y, además, los servicios de salud desmejorados, obras inconclusas anunciadas en la campaña de 2015 y hoy paradas (como el hospital de Bariloche o el de Las Grutas y tantos otros ejemplos que aquí no tenemos el espacio para detallar); tantas escuelas en pésimas condiciones edilicias, etc.



El pase a planta bienvenido sea, pero despegado de la campaña, porque un trabajador contratado merece estabilidad laboral más allá de lo que vote. El 95% de las personas que hoy están en planta tuvieron el apoyo en la capacitación, el armado de manuales, materiales y acompañamiento constante de la UPCN, siempre.



Los agentes de la Administración Pública somos conscientes del valor de nuestro trabajo, de que merecemos la contrapartida de un buen salario, digno, como nosotros y nuestras responsabilidades cotidianas, no una rebaja salarial del – 30%. Los trabajadores del Poder Ejecutivo merecemos un Estatuto y Escalafón que sea común a todos los agentes del Estado y recibir, todos, igual remuneración por igual trabajo, eso es ‘jerarquizar’. La desvalorización de un gobernante solo nos muestra su calidad humana y, por ende, su capacidad de gobernanza de un Estado provincial lleno de recursos -humanos y materiales- de excelencia, que debe saber administrar.



Necesitamos un gobierno que bien valore el trabajo de todos y cada uno de quienes prestamos los servicios en el Estado.

*Mesa Directiva Provincial.