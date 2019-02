Productores piden a Sica un aporte al precio de la fruta

(ADN).- La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén elevaron un pedido al ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, una serie de medidas para pueda cosecharse la totalidad peras y manzanas, y avanzar en medidas de seguridad sanitaria para perder mercados en el exterior.

Los productores le solicitaron al Ministro un aporte no reintegrable de $1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha, “más aún teniendo en cuenta el aumento del 42% que se reconoció por parte de la CAFI a los empleados”.

También pidieron una prórroga de los créditos FONDAGRO para las tareas culturales de poda y sanidad que se adjudicaron en la temporada 2017, con una nueva refinanciación que contemple un plazo de 3 años de gracia y 7 para la devolución a tasa 0.

Por último, solicitaron gestionar la implementación por ley de la prórroga por 2 años más de la emergencia económica.

Los productores advirtieron que de no tener una respuesta favorable, “el sector primario va camino a no culminar en gran parte con la totalidad de la cosecha, con mucha fruta que no se cosechará, quedando en el monte frutral. Agravando por otra parte el creciente aumento de las plagas, en especial la Carpocapsa, que no solamente está al borde de perder el mercado brasilero, tan importante para nuestra región, si no que tendremos para la próxima temporada una fuerte presión de la plaga, de irreversible solución en el corto y mediano plazo”.