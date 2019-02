Política y Justicia: Qué dijo Miguel Saiz del artículo 175?

(ADN).- El ex gobernador Miguel Saiz dijo que el artículo 175 de la Constitución “es claro” y se manifestó en contra de la posibilidad que Alberto Weretilneck puede volver a ser candidato. Alegó que la fórmula es indivisible y que nada cambia la muerte Carlos Soria.

“Yo envié un proyecto a la Legislatura de reforma de la Constitución, pero no toqué el capitulo del Poder Ejecutivo, con lo cual queda claro que yo no buscaba un tercer mandato” recordó Saiz en FM Visión, para separar su caso con el que discute hoy la política rionegrina. “Además -agregó-, estoy convencido que el articulo 175 no lo permite, es muy claro”.

En ese sentido, el ex gobernador puntualizó que “el articulo 175 es una copia de muchas constituciones provinciales que hay en el país, y que también son muy claras: no permiten un tercer mandato. Son dos mandatos y listo”, subrayó.

Saiz explicó que “el Poder Ejecutivo para la provincia de Río Negro es fórmula, el vicegobernador no pertenece al Poder Legislativo, forma parte del Ejecutivo y es el representante de éste en el Poder Legislativo”.

En consecuencia, planteó: “Yo lo veo claro al artículo 175. Si no hubiera muerto (Carlos) Soria, la resolución era igual porque Weretilneck ocupaba el cargo de vicegobernador. Querer poner como causal que no está previsto en la Constitución el asesinato de un gobernador, no cambia nada. Aunque el mandato de Weretilneck de vicegobernador hubiera llegado a su final, también estaría inhabilitado”.

El razonamiento implica la lectura sobre que la Carta Magna solo permite dos mandatos consecutivos del gobernador y el vice. El cipoleño ya ocupó en forma consecutiva la dos cargos. Ergo, está inhabilitado, aseguró Saiz.

“No se qué va a resolver el Superior Tribunal, pero yo creo que esto termina en la Corte”, especuló el ex gobernador. Y alertó que “la Corte no puede decir que es un tema provincial, porque afecta a la Constitución de la provincia”. “Es un caso diferente -aclaró- al de La Rioja, porque aquello era una enmienda. No se pueden asociar los dos casos”.

Por último, remarcó que “la justicia de Río Negro, si bien no tiene un pronunciamiento definitivo, tiene un principio de encaminar la resolución, a partir de la caso Mendioroz, contraria a la habilitación de Weretilneck”.