“Para mí la solución no es la Justicia, es la gente”

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck habló después de la impugnación que presentó a su candidatura el ex secretario General de la Gobernación, Matías Rulli. También respondió a las expresiones de toda la oposición que avisó que presentará recursos en el Poder Judicial provincial y nacional. “La solución de todo esto no es la Justicia, sino la gente”, indicó.

El gobernador aseguró que fue el acompañamiento de la gente que tomó la decisión de postularse. Y subrayó que “lo que nos marca la Constitución y es que un vicegobernador o un gobernador puede ser elegido dos veces en el mismo cargo”.

“En Río Negro se habla de personas, no de cargos. No hay reciprocidad ni fue electo dos veces en el mismo cargo. Vamos a intentar que el pueblo rionegrino administre la provincia por cuatro años más. Pondremos todos nuestros argumentos con casos de otras provincias, hay mucho para fundamentaron”, explicó en diálogo con LU19.

De todos modos, expresó que “lo más sagrado que tiene la gente es el voto” y que el 7 de abril los rionegrinos van a decidir que Río Negro quieren tener. “Para mi la solución de todo esto no es la Justicia, es la gente. Si dicen que tengo que seguir, lo haré, si dicen que no, no lo haré”, concluyó.