Nación no homologó el aumento del 42% a los rurales

(ADN).- El Ministerio de Trabajo de la Nación no homologó el aumento salarial del 42% para los trabajadores rurales, que se había acordado en paritaria. La decisión se tomó ayer en Buenos Aires, después de una reunión entre el gremio UATRE, la CAFI y la Federación de Productores. Se prevén conflictos.

Al no llegar a un acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio para el lunes que viene. Pero en el gremio quedó una sensación amarga, ya que había alertado que habría medidas de fuerza si la paritaria no se homologaba.

El tironeo comenzó cuando los chacareros aseguraron que no están en condiciones de pagar esa suma, por lo que solicitaron impugnar la paritaria. A raíz de ese pedido, el Ministerio de Trabajo citó a las partes, pero no lograron alcanzar ningún acuerdo.

La negociación pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes a las 14. Para ese día fueron citados el secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica; el secretario de Fruticultura de la provincia, Carlos Banacloy; y el representante de la Secretaría de Producción en la comisión de Trabajo Agrario, Hugo Rossi.

En declaraciones a LU5, Horacio Pierdominicci, presidente de la Cámara de productores de Cipolletti, dijo: “No tenemos rentabilidad, no tenemos para cosechar”.

“Realmente hay un problema, que el gremio no va a bajar del 42% y nosotros queremos negociar. Llegó un momento en que no se podía seguir hablando y pasamos a un cuarto intermedio”, contó el productor.

Pierdominici dijo que a pesar de no haber podido acercar posiciones, el encuentro fue en buenos términos, pero advirtió: “Mientras la fruta valga 12, 13 o 14 pesos, van a tener problemas toda la vida, que es que nosotros no tenemos rentabilidad, no tenemos para cosechar, por eso esperamos que el lunes aparezca algún iluminado y se arreglen las cosas”.