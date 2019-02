Chiocconi: “El 7 de abril cambia la historia en Río Negro”

(ADN).- “No tengo ninguna duda que el 7 de abril cambia la historia en Río Negro”. De esta manera, el candidato a legislador del Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, auguró un triunfo de la fórmula Soria-Odarda en las próximas elecciones. Y vaticinó que Bariloche aportará un gran caudal de votos.

“Cuando acompañé a María Emilia Soria decían que la fortaleza de Alberto Weretilneck estaba en Bariloche y nosotros sacamos casi el 50%, mientras ellos sólo el 12% y de una manera vergonzosa bajaron la lista; esto va a pasar nuevamente”, dijo el concejal.

Chiocconi destacó que el Frente de partidos y organizaciones encabezado por la fórmula Martín Soria-Magdalena Odarda “es el más grande de la historia de Río Negro”. “Aquí está todo el campo nacional y popular unido en contra de las políticas del gobierno nacional neoliberal de Macri y de su socio Alberto Weretilneck en la provincia”, subrayó.

En diálogo con FM Nativa mencionó que se siente honrado de encabezar la lista de legisladores, y afirmó: “no tengo ninguna duda que el 7 de abril cambia la historia en Río Negro”.

Chiocconi recordó que Martín Soria habla no sólo de la potencialidad que tiene cada una de las regiones de la provincia, sino que “la mayor potencialidad está en la gente, si no ponemos el ojo y la atención en la gente, los que no tienen trabajo, los chicos que no tienen escuela, los que no tienen agua potable, los problemas de la salud y con la obra social provincial, nos equivocaríamos de camino”. En consecuencia añadió: “la atención va a estar en la gente de cada uno de los puntos de Río Negro”.