Críticas de la izquierda al intento de re-reelección

(ADN).- “Después de meses de especulaciones políticas, de haber sido parte de todas las medidas de ajuste que el gobierno nacional pactó con el FMI y los empresarios y especuladores, Alberto Weretilneck se presenta como candidato a gobernador”.

Con esta evaluación política, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) hizo alusión a lista que presentó el oficialismo ayer.

“El adelatamiento de las elecciones y las disputas judiciales por el intento de re-reelección del gobernador Weretilneck no son más que especulaciones políticas, ni el FpV, ni Cambiemos ni Juntos Somos Río Negro quieren discutir los verdaderos problemas del pueblo trabajador, como son la emergencia habitacional, el aumento del boleto del colectivo y los tarifazos”, denunció la dirigente Laura Santillan. “Ellos usan la política para mantener sus privilegios, vivir alejados de la situación de las familias trabajadoras, cobrar cientos de miles de pesos y vivir en barrios privados, no viajar en transporte público, ellos no conocen lo que es no llegar a fin de mes”, subrayó.

La referente del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) en el Frente de Izquierda, agregó: “Queremos terminar con la casta de políticos que se atornillan en sus cargos o se reciclan para vivir siempre de la política y recibir jubilaciones de privilegio de por vida”.

“Para lograr un Río Negro de los trabajadores, las mujeres y la juventud, hay que dar vuelta todo. Por eso quienes integramos el Frente de Izquierda proponemos un sistema de rotación en los cargos y que todos los diputados, diputadas y funcionarios cobren el mismo sueldo que una maestra, como ya lo hacen Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Raul Godoy y nuestros demás legisladores en todo el país”, concluyó.