Constitución y proscripción. ADN

“Se habla de la judicialización de la política, y es insoslayable. Pero nadie habla de la politización de la Justicia. A esta altura, éste pleito es político y no jurídico”.

La frase le corresponde a un ex integrante del Poder Judicial y resume el tiempo que vive hoy Río Negro. Hay, entre ex magistrados y jueces actuales de todos los fueros, una fluida comunicación informal. La corporación se siente observada, está incómodamente expuesta y busca lazos para morigerar el impacto que tendrán los fallos y dictámenes sobre la impugnación que Cambiemos y el Frente para la Victoria hicieron a la nueva candidatura del gobernador Alberto Weretilneck, y la consecuente defensa del oficialismo.

Las dos líneas jurídicas en pugna presentan las dos caras de una misma moneda: la Constitución. La oposición asegura que Juntos, fuerza la letra de la Carta Magna. Para ellos, es claro que Weretilneck está impedido. En cambio, el oficialismo asegura que el artículo 175 no limita la presentación del gobernador.

En consecuencia, el Poder Judicial define.

Ya se expidió el fiscal de Cámara, Hernán Trejo. Aunque su opinión no es vinculante, planteó que ante la duda (admitiendo que puede haber varias interpretaciones, ergo, la Constitución no es clara), cabe el espíritu de participación, no de proscripción, alentado por tratados internacionales a los que la Argentina adhirió en la reforma constitucional de 1994.

El fiscal toma un argumento que el equipo jurídico de Juntos había expuesto públicamente. Incluso, el candidato a legislador del Alto Valle Centro, Gerardo Blanes, acusó a la oposición de querer proscribir a Weretilneck. El problema es que pretendió comparar el caso del gobernador al de su padre en los 80. La diferencia: su progenitor fue impedido de participar en la vida democrática porque fue funcionario de la dictadura. Un yerro del director del IUPA.

Lo cierto es que en JSRN abonan esa teoría. “Le tienen miedo a Alberto” dicen en Casa de Gobierno, y aseguran que desde que el gobernador anunció su postulación “dio vuelta la elección”. “Ganamos por 10 o 12 puntos”, vaticinan. En la afirmación surge la debilidad: sin Weretilneck no hay chances de ganar. Así lo certificó el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, quien aseguró que “no hay plan B” si la Justicia no habilita la postulación del mandatario.

Cambiemos y el FPV consideran que no es una cuestión de apellidos ni proscripciones, es, en defensa de la Constitución. “No tenemos nada personal contra Weretilneck, la Constitución es clara” planteó Lorena Matzen. “No queremos quitar por medio de la Justicia a un candidato, nuestra genuina intención es defender la Constitución provincial”, subrayó Nicolás Rochás.

Sin embargo, el FPV reaccionó ante la opinión de Trejo descalificando al Fiscal por fallos en causas como la Flavors, y acusándolo de “empleado” de Weretilneck. No hubo consideración jurídica sobre lo escrito. Eso fue tomado por la Casa de Gobierno como una victoria: “están desesperados”.

El peronismo no quiere hablar de proscripción. Esa una palabra cara a los sentimientos del partido del General. Buena parte de su historia fue forjada por las luchas de generaciones a partir de los golpes de Estado y las prohibiciones que sufrió. Sus dirigentes y militantes padecieron persecuciones, tortura y muerte desde la “Revolución Libertadora” hasta el “Proceso de Reorganización Nacional”. Muchos de los abuelos y padres de quienes hoy conducen el partido en Río Negro formaron parte de la resistencia y el “luche y vuelve”. Y ellos resurgieron a la vida política en la era de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso, su prédica radica en la defensa de la Constitución.

Una convicción une a Cambiemos con el FPV: Weretilneck no será candidato. Tienen más fichas en la Corte Suprema que en el Poder Judicial rionegrino. Trejo dio el primer paso. Esta semana el Tribunal Electoral se debe expedir también y el rumor indica que seguiría el lineamiento del Fiscal. Habrá apelaciones y el camino sigue en la Procuración y el Superior Tribunal. La opinión recababa por esta agencia en la semana sugiere un “impredecible final”.

En cambio, en Juntos están convencido que habrá habilitación. No hay red en la Corte pero creen que los tiempos beneficiarán al oficialismo porque una eventual intervención llegará “sobre la hora”, muy cerca de la elección y, en todo caso, Weretilneck habrá realizado casi toda la campaña. En el peor de los casos, habrá transferencia de votos.

La novedad fue aportada por el STJ que resolvió una presentación del ex secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, que comenzó la impugnación a la candidatura del gobernador en el seno de Juntos. El Máximo Tribunal rechazó la recusación a sus miembros porque habrían anticipado su opinión, según reveló una nota del diario Clarín que asegura que hay acuerdo entre los jueces y el gobernador. Esa misma información llegó al FPV a denunciar penalmente a los magistrados.

En ese escrito, el juez Ricardo Apcarián confirma que se excusará por “haber sido abogado particular y patrocinante del gobernador, por entonces Presidente del Partido Frente Grande” en el debate por la candidatura de Bautista Mendioroz.

Apcarián deberá ser reemplazado y lo subrogará un juez del fuero Civil. Podrán seguir el mismo camino el resto de los integrantes del Superior Tribunal? Esa una posibilidad. Así lo plantearon especialistas al evaluar la denuncia del FPV. “No tiene sentido (toman una publicación como toda prueba) salvo que al momento de analizar el caso, sean recusados por la sospecha de un pacto”. Sin embargo, el STJ ya dijo en el caso Rulli que rechaza la acción debido a “la liviandad y generalidad del planteo efectuado, con ausencia de fundamento suficiente”, en consecuencia “no puede ameritar sino el rechazo inmediato”. La diferencia, es la denuncia penal.

En definitiva, serán dos semanas -al menos- de debate judicial alrededor de la candidatura del gobernador que, mientras tanto, no distrae su andar por la provincia con el Plan Castello bajo el brazo y la potencia del Estado que le permite anunciar obras, entregar créditos, inaugurar viviendas y presidir licitaciones.

Los que parecen haber caído en cuenta son Cambiemos y el FPV.

El macrismo lanza su campaña el martes en Cipolletti y Matzen saldrá a recorrer la provincia tratando de contener el voto radical e impedir que gane el discurso del voto útil que promueve Juntos para que Soria no llegue al gobierno. Habrá actos con funcionarios nacionales, anuncios y cortes de cintas de obras financiadas por la Casa Rosada.

La fórmula del FPV también agarró la ruta. Martín Soria salió de Roca -algo que le venían reclamando- y pasa por las fiestas regionales, arma reuniones con productores frutícolas, recorre barrios y ciudades y anunció que abrirá el paso a Lago Escondido. Su prédica es contra el ajuste macrista y apunta a Juntos como socio.

Habrá espacio para debatir un proyecto de provincia? Ojalá!