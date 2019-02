“Bariloche tendrá un lugar de privilegio en la toma de decisiones”

(ADN).- “Bariloche tiene que estar, como principal ciudad de la provincia, representada en Viedma donde se toman las decisiones, para que la ciudad ocupe el lugar de preponderancia política que se merece”, señaló Alberto Weretilneck, durante el acto de inauguración del local de Juntos Somos Río Negro en la ciudad andina, acompañado por el candidato a Legislador, Juan Pablo Muena y la candidata a la vicegobernación Arabela Carreras, quien en la misma línea del mandatario indicó que “Bariloche tendrá la oportunidad de sentarse en un lugar privilegiado donde se toman las decisiones de la provincia”.

Propuso una mirada de futuro a la hora de resolver el voto, porque consideró que “terminó la etapa de la recuperación, y ahora se viene la etapa en la cual Bariloche tiene que estar, como principal ciudad de la provincia, representada en Viedma donde se toman las decisiones, para que la ciudad ocupe el lugar de preponderancia política que se merece” y vinculó ese deseo de mayor protagonismo de Bariloche, “con este hecho concreto, como es que la vicegobernadora sea de Bariloche”.

El gobernador provincial expresó sobre las elecciones del 7 de abril que “es un momento de opciones, de decidir quiero esto o aquello. Por eso los invito a reflexionar, porque a nosotros nos conocen, saben quiénes somos, y como pensamos. Saben qué proyecto tenemos para la ciudad, por eso les pido: no retrocedamos, no volvamos para atrás. No condenemos a Bariloche a la improvisación de quienes no tienen ningún proyecto para la ciudad”.

También Weretilneck indicó que “esta es una ciudad que mira toda la Argentina y la que no tenía una planificación. Por eso vamos a trabajar para que nunca más la provincia le vuelva a dar la espalda a esta ciudad”, a la vez que reconoció que “falta muchísimo por hacer” y señaló que “no estamos satisfechos con lo hecho hasta el momento, porque creo que deberíamos haber ido más rápido y haber entendido mejor algunas cosas”.

Destacó que “a pesar de nuestros errores, lo que nadie puede decir es que el gobierno de Juntos no estuvo al lado de Bariloche”.

Sobre su compañera de fórmula, indicó que “Arabela no es candidata a Vice por un acuerdo político; sino que Arabela se ganó el lugar por personalidad, por su trabajo, por su impronta y sus valores”.