Aportes de EdERSA a la ONG “Estimulando para incluir”

(ADN).- La distribuidora EdERSA, junto a la periodista rionegrina Tete Coustarot, hicieron aportes a la ONG “Estimulando para incluir”, una organización social que trabaja en procura de la inclusión de personas con capacidades diferentes, que proyecta construir un centro educativo terapéutico. Tareas similares se cumplieron en Viedma y Darwin, en apoyo a entidades comunitarias.

La conductora está al frente del programa “EdERSA y la Comunidad”, donde distribuidora eléctrica realiza acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Hoy, en la sede cipoleña de calle Buenos Aires, entregaron electrodomésticos de todo tipo; ollas; asaderas; cubiertos; vasos; tazas y demás elementos de cocina. “Estimulando para incluir” no recibe aportes estatales.

“Es una alegría mayúscula que se hayan acercado hasta acá para colaborar con nosotros”, dijo Ana Rosenfeld, presidente de la ONG, a Tete Coustarot, quien a su vez señaló que “estar al frente de este programa de RSE que impulsa EdERSA me permite no sólo mantener contacto permanente con la provincia que me vio nacer, sino que además se trata de una oportunidad única para realizar una devolución a la comunidad de un lugar que amo con locura”,.

En “Estimulando para incluir” trabajan padres, abuelos y colaboradores, con un equipo de profesionales de la salud y la pedagogía y se explicó que el mayor proyecto es constituir un centro educativo terapéutico, que contenga y capacite a niños y adultos, que les ofrezca las oportunidades que en muchos casos no consiguen en la actualidad desde la educación formal.