Pichetto: Alternativa Federal no está en Río Negro

(ADN).- Expectante pero prescindente. Así definió el senador Miguel Pichetto su rol y del espacio que compone a nivel nacional, Alternativa Federal, en las elecciones provinciales del 7 de abril. Y aseguró que su relación con el gobernador Alberto Weretilneck “es institucional”.

Pichetto charló con el diario El Cordillerano y se refirió a su futuro político, al armado nacional, a la ex presidenta Cristina Fernández y, entre otras cosas, a la elección que perdió con Miguel Saiz.

Al ser consultado sobre un acuerdo político con Weretilneck, dijo: “No, yo tengo acercamiento institucional con el gobernador, con el que he venido trabajando hace 3 años para que la Provincia no tuviera dificultades económicas o financieras, para ayudar al INVAP; para ayudar a los jubilados, en donde logramos mantener el 40 por ciento de zona austral, y este es un tema que no se dice en la Provincia, para la Universidad (de Río Negro), donde logramos una actualización del 43%”, explicó.

Incluso, despegó a su espacio de la contienda del 7 de abril: “Alternativa Federal no ha ido a Río Negro, estamos manteniendo una posición expectante donde no asumimos compromisos, aunque la elección se adelantó. Me he corrido de la Provincia y, muchas veces, me han respondido con agravios. No los he respondido así que voy a mantener una mirada muy prudente en el marco institucional de Río Negro, en donde la Justicia rionegrina tendrá que resolver el tema de la posibilidad de la reelección en cuanto a que el gobernador se presente nuevamente”.

-Porqué la defensa a ultranza de Cristina, quien jugó en varias oportunidades muy mal en contra de Pichetto, incluso, en su momento, se puso una gorrita de Miguez Saiz (UCR) en plena campaña por la gobernación.

-Me acuerdo perfectamente y me acuerdo que perdí la elección por un punto y medio, que me robaron la elección porque había colectora con espejo. Todo eso me acuerdo, porque yo gané las elecciones de 2007, las gané por más de 15000 votos al segundo partido, que era la Unión Cívica Radical o la Concertación. De cualquier manera, la protección de la libertad no es por Cristina Kirchner, es pensando en Juan Pérez, en cualquier ciudadano de la Argentina, que la libertad es la regla en cualquier proceso, salvo que haya riesgo de fuga o de entorpecer la investigación. Si hay un narcotraficante, un homicida que ha cometido delito lógicamente ese sujeto tiene riesgo de fuga y se lo debe detener con prisión preventiva; ahora en los casos de delitos contra la administración pública, que son delitos que la sociedad repudia, primero hay que probarlo. Ahora, en el marco de una instrucción, en una investigación que se denomina preparatoria o preliminar para elevar la causa a juicio oral, la prisión preventiva me parece una pena anticipada, una exorbitancia del sistema judicial argentino.

Sobre la decisión de quiénes serán los postulantes a presidente y vicepresidente dentro del espacio de Alternativa Federal, Pichetto reiteró que “siempre, en un consenso político, puede existir la vía del diálogo, de la construcción para configurar las mejores candidaturas para competir en las elecciones primarias y generales. Ese es un camino que no descartamos. Principalmente, el de las primarias, que es el proceso legítimo de elección de candidatos, el mecanismo del voto del pueblo y, en general, las primarias se han desvirtuado en Argentina porque los partidos hacen lista única”. Y ratificó: “Alternativa Federal nace con la premisa de que las candidaturas se van a dirimir en las primarias”.

-De no estar Pichetto en la fórmula, ¿cómo continúa su carrera política?

-No estoy pensando en mi carrera política, estoy pensando en el país, estoy pensando en el esfuerzo de una opción personal para construir una opción que saque a la Argentina de esta falsa polarización que ha fracasado. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los últimos 4 años, fracasó, el empleo no creció, aumentó al gasto público, el gasto social, porque la gente que no tiene trabajo necesita el plan, aumentó el gasto, un modelo de distribución alegre que fuertemente provoca desequilibrio, un fuerte desequilibrio fiscal. Y este modelo, el de Macri, es demoledor, por lo tanto, también ha fracasado.

-Sin solución, entonces para el país…

-Creo que existe otro camino, un camino de una Argentina productiva, de desarrollo que ponga en marcha todos los valores de la producción, el petróleo, el gas, la minería, el trabajo de agregación de valor a la producción primaria, el Atlántico para los argentinos y no que lo depreden las flotas coreanas, chinas, evitar la importación china, que es barata y destruye el trabajo en las Pymes, encontrar tarifas de gas razonables para incentivar la industria, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar las policías y las fuerzas armadas, lograr un sentido de unidad nacional porque Argentina tiene problemas estructurales, no puede existir un gobierno de minorías.