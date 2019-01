La UCR se planta: no a la re-re y condiciones a Cambiemos

(ADN).- “El radicalismo es un partido reformista y anti reeleccionista”. Por primera vez, y de manera taxativa, el partido fija una postura sobre la posibilidad que el gobernador Alberto Weretilneck se postule nuevamente. El vocero fue su presidente, Darío Berardi, quien explicó que “el freno a Soria” no es a cualquier costo. Y puso límites a sus socios del PRO: “no hay posibilidades de armar una alianza sin que la encabecemos”.

Berardi consideró que “es una picardía el adelantamiento de las elecciones”, pero aseguró: “nosotros vamos a estar listos y preparados”. Para ello, ratificó el proceso de elecciones internas para definir las listas de legisladores. Además, ratificó que la candidata de la UCR es Lorena Matzen.

Sobre la política de alianzas que se debatirá en la Convención febrero, el presidente del partido consideró que “hay que aspirar a ampliar Cambiemos”, y aseguró que “hay partidos que se quieren sumar”. Pero abrió el paraguas y subrayó: “sino hay acuerdo, avanzaremos en nuestra propia estrategia”. “No nos vamos a ir a casa, vamos a estar presentes en la elección”.

“No hay posibilidad de conformar una alianza sin que el radicalismo la encabece. De otra forma será muy difícil entusiasmar a los afiliados”, disparó en diálogo con Frecuencia VyP.

Berardi explicó que la UCR tiene afiliados y dirigentes en toda la provincia, una historia en el poder de Río Negro, intendentes y concejales, una base sólida y territorial que sus socios del PRO y la CC-ARI no tienen.

De todos modos, el dirigente dijo que tiene un buen vínculo con el diputado nacional Sergio Wisky, y que en estos años de convivencia política siempre llegaron a acuerdos mediante el diálogo, y volvió a apostar a ese método para acordar la fórmula de Cambiemos.

Al ser consultado sobre la reelección del gobernador, Berardi aseveró que “el radicalismo es un partido reformista y anti reeleccionista”. “Ni Massaccesi, ni Verani ni Saiz tuvieron tres mandatos”, recordó.

“No hay chances que Weretilneck sea candidato, y si lo es , en la última curva la Justicia lo va a bajar” dijo, confiado en que la Constitución es clara sobre ese punto.

Berardi fue más allá y dijo: “mi límite y el de la UCR es Soria. Sería nefasto para los rionegrinos que fuera gobernador, pero no se puede utilizar el argumento de la re-re es para frenarlo. Hay que tener un proyecto de provincia sólido y candidatos competitivos. No vamos a ir detrás de Weretilneck sólo para que no gane Soria”.