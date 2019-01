Hantavirus:critican subejecución presupuestaria

Tras conocerse subejecución presupuestaria en salud que en general llevó a cabo el gobierno nacional desde el inicio de su gestión, pero particularmente en materia de enfermedad endémicas como el hantavirus, un prestigioso médico de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) apuntó contra la administración de Mauricio Macri por el brote del síndrome transmitido por las ratas que ya produjo 12 muertes y más de 35 casos en todo el país sólo en un par de meses.

En 2018 se subejecutó el 20% del programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, como el hantavirus, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda publicados en el sitio presupuestoabierto.gob.ar. Antes, en 2016 y 2017, Cambiemos subejecutó más del 15% y casi el 30%, respectivamente, del mismo programa.

“La respuesta fue la de un país adolescente”, dijo Manuel Vivas, presidente de la filial Golfo San Jorge de la Sociedad Argentina de Pediatría, en Chubut, e integrante del tribunal de honor del ente en diálogo con La Nación desde Comodoro Rivadavia, donde el viernes se informó que se estudian tres casos sospechosos.

El profesional recordó un artículo que envió al diario Crónica, de Comodoro Rivadavia, en el que recordó que hace 20 años que la doctora Paula Padula, del ex-Instituto Malbrán, describió esa característica única de la cepa Andes Sur del virus, la que se contagia de persona a persona. Dos décadas después del brote de El Bolsón, que estudió Padula y equipo, la emergencia vuelve a ocurrir.

“Si no reconocemos la realidad, esto se va a repetir”, insistió Vivas, lo que permite deducir que este estallido de la enfermedad no es igual que lo que suele ocurrir con el padecimiento año a año, como argumentan en el Ejecutivo nacional con el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, como vocero.

En esa línea, Vivas agregó en su línea crítica hacia las actuaciones del Gobierno: “El brote, que se cobró 10 vidas, se atribuye a la fatalidad o la excepcionalidad, cuando es una zona endémica de la cepa Andes. Fue una tragedia sanitaria y hay que aceptar que hay que actuar con más celeridad, dar un preaviso al personal de la salud de actuar más rápido”.

“Esto nos deja la lección de muchos muertos y aún no está cerrada la estadística del brote”, disparó en igual sentido el reconocido médico, que desde el comienzo de esta emergencia sanitaria -no prevenida ni controlada por el Gobierno- les recomendó a los padres no viajar a la zona de riesgo en la comarca andina.