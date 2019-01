Gremios aeronáuticos paran por tiempo indeterminado

A partir del 4 de enero los aeronáuticos comienzan un cese de actividades por tiempo indeterminado. Así lo informaron en un comunicado la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA); la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

Según las entidades, se reunieron directivos de Avian Líneas Aéreas (Avian), pero no llegaron a un acuerdo.“La empresa ha ratificado su negativa a pagar el bono de $5.000 decretado por el Gobierno argentino, presentando una propuesta salarial para la paritaria iniciada en abril, que se limitó a un 13% a partir de octubre de 2018 y 10 % a pagar con los haberes del mes de enero de 2019. Negándose también a pagar el retroactivo correspondiente en la próxima liquidación, y plantearon hacerlo recién en marzo de 2019”, destacaron.

“La compañía no sólo se niega a recomponer el poder adquisitivo registrado por el INDEC, sino que tampoco cumplen la legislación vigente”, agregaron.



Es por eso que “atento a este escenario, rechazamos la propuesta empresaria por insuficiente, considerándola una clara provocación, empujando a estas asociaciones a un conflicto que no deseamos pero que no eludiremos”.

