Cambiemos: Los socios le meten presión a la UCR

(ADN).- El PRO sintió el respaldo del presidente Mauricio Macri como el aval necesario para conducir el proceso político y electoral de Cambiemos en Río Negro. Ayer, sus dirigentes se reunieron con integrantes de la CC-ARI y el intendente de Sierra Grande, Nélson Iribarren. Ahora esperan la definición de la UCR.

Las Grutas fue el punto de encuentro. Hasta allí llegaron el diputado nacional Sergio Wisky (PRO) y el coordinador del Ministerio de Interior, Juan Martín, el vicepresidente de la CC-ARI, Bautista Mendioroz, e Iribarren.

El diálogo rondó sobre el futuro electoral de Cambiemos, de cara a las próximas elecciones provinciales del 7 de abril.

Se esperaba la presencia de autoridades del radicalismo, pero no fueron de la partida. La UCR debate sobre integrar Cambiemos o no. No son pocos quienes buscan un acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck y respaldar a Juntos en las próximas elecciones.

Por eso, el almuerzo de ayer busca apresurar los tiempos y que el radicalismo defina dónde jugará.

La UCR hizo un llamado a elecciones internas para definir candidaturas. Después será el tiempo de la Convención para definir alianzas. Pero está claro en el partido que la candidata a gobernadora es la diputada nacional Lorena Matzen.