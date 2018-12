UNRN: piden desalojar el vicerrectorado del Alto Valle

(ADN).- El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica ordenó el abandono inmediato y pacífico de la toma del Vicerrectorado de la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro y expresó su solidaridad con los docentes, no docentes y autoridades perjudicados por la usurpación del edificio que lleva 80 días.

La resolución del Consejo Superior procura de esta manera, según se informó en la UNRN, “procura el restablecimiento de las condiciones de normalidad de su funcionamiento, conforme las previsiones estatutarias vigentes”, a la vez que notificó la medida a todas las personas involucradas e identificadas en la toma.

Asimismo los consejeros y consejeras de la Universidad expresó su solidaridad “de manera unánime hacia docentes, no docentes y estudiantes agraviados y difamados, nuestro apoyo a las acciones iniciadas por las autoridades y el más enérgico rechazo a la toma del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN, efectuada por una minoría sin legitimidad ni representatividad”

Se expresa en la declaración, entre otras cosas, que “se verifica un profundo daño para la institucionalidad y la consolidación de nuestra Universidad. Se han afectado no sólo los procesos académicos y administrativos de la Sede, sino también las posibilidades de la libertad de trabajo, para muchos docentes y no docentes, se ha perturbado la calidad de trabajo y el clima laboral, la libertad de asistir a clases y prácticas para los estudiantes, la toma de exámenes, así como la gestión del otorgamiento de títulos y certificados, se ha fragilizado psicológicamente a las personas por acciones que a muchos integrantes de la comunidad les resultan discriminatorios, se investigan daños patrimoniales personales e institucionales, en fin, un sinnúmero de impactos de difícil cuantificación que debilitan la imagen institucional, y peor aún, interpelan a las personas que no piensan y actúan en la misma línea ideológica de los ocupantes, y menoscaban los derechos de todos aquellos que bregamos por una universidad de calidad, inclusiva y plural, abierta al debate y al intercambio respetuoso de opiniones.”.