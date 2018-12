“Tortoriello quitó algunas caretas”

(ADN).- El intendente de Roca, Martín Soria, consideró que las declaraciones de su par cipoleño, Aníbal Tortoriello, lejos de ser un guiño al oficialismo, es un mensaje al interior de Cambiemos negándose a ser parte de un acuerdo con Juntos y el Peronismo Federal.

“Tortoriello no descubrió la pólvora con que Cambiemos no tiene chances (electorales), pero quitó algunas caretas de quienes impulsan un frente anti Soria”, evaluó hoy el presidente del PJ. En diálogo con Frecuencia VyP interpretó: “Tortoriello dijo: yo con Weretilneck no comparto fórmula ni acompaño”. Y sentenció que las palabras del intendente son “un mensaje a sus compañeros de ruta”.

Soria advirtió que “el frente ya lo armamos nosotros”, y chicaneó: “no se dan cuenta que vienen de perder cinco elecciones consecutivas”.