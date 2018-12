“Tenemos que reconquistar. Sabemos gobernar mejor”

(ADN).- La diputada nacional Lorena Matzen no descartó su candidatura a gobernadora y ponderó al radicalismo como partido de gobierno. Dijo que la UCR “aprendió la lección” y que ahora viene una etapa de recuperación. También opinó sobre la posibilidad de un nuevo mandato de Weretilneck.

“El radicalismo viene de un proceso de recuperación muy importante. Hemos aprendido la lección. Tenemos una tarea que es reconquistar a la ciudadanía porque sabemos gobernar mejor. Creemos que la provincia se puede gobernar mejor”, aseguró Matzen en Canal Seis.

De esta manera, ratificó la idea de liderar la alianza Cambiemos.

La diputada admitió que “estoy en un proceso de pensarlo” la iniciativa del presidente del partido, Darío Berardi, que la lanzó como candidata. “Y trato de hacerlo con mucha responsabilidad. Pero me siento preparada. Milito desde muy joven. Conozco muchísimo esta provincia porque la he caminado. He recorrido sus parajes y localidades”, afirmó.

Matzen también se refirió a la re-reelección. “En primer lugar, yo me iría a la letra de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley, sobre todo si queremos respetar nuestra democracia. El artículo 175 es muy claro”.

Sin embargo, ponderó: “Me parece una gran estrategia del gobernador para contener su tropa. Me parece que es una buena estrategia para que no se le diluya el poder. Es acertada e inteligente”.

“Pero creo que no es posible porque es muy claro el artículo 175”, cerró.