Proponen fondo especial para comedores escolares

(ADN).- Los legisladores Marcelo Mango y Carina Pita (FG-FPV) proponen crear un fondo especial para el funcionamiento de los comedores escolares entre la finalización del ciclo lectivo 2018 y el inicio del ciclo lectivo 2019 en escuelas rionegrinas.

“En los años de gobierno de Juntos-Cambiemos, las condiciones económicas de la gran mayoría del pueblo argentino han empeorado, pero hay sectores donde este empeoramiento de la situación tiene consecuencias mucho más graves. El último informe de Unicef, correspondiente al primer semestre de 2018, reveló que en Argentina, el 48% de los niños, niñas y adolescentes es pobre”, expresaron los diputados.

Mango explicó que el proyecto de ley presentado en la Legislatura “reasigna el 2% del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial 2019 para ser destinado al sostenimiento del FONDO ESPECIAL”, a la vez que Pita expresó que “en nuestra provincia, como en muchas otras del país, los comedores escolares son una herramienta para poder paliar esta grave situación. A lo largo de todo el año de clases son miles los niños/as que se alimentan en las escuelas. Solo en Bariloche, son 32 comedores escolares los que van a cerrar debido a la finalización del año lectivo dejando así a más de 4 mil estudiantes sin ese refuerzo alimentario que muchas veces es la única comida del día”.

La legisladora rionegrina agregó que “la situación se replica en el resto de los municipios de nuestra provincia donde no solo funcionan comedores escolares sino otros administrados por distintas organizaciones sociales y barriales (…) en todos los casos existe una constante que se repite: cada vez se acerca más gente. No solo niños y niñas sino va en aumenta el número de las personas adultas que se acercan debido a que no consiguen trabajo o las changas ya no alcanzan”.