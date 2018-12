Por la suba del riesgo país se frenaron las PPP para obras

El Gobierno decidió frenar el sistema de participación público privada (PPP) para las obras por la suba del riesgo país, que hoy está en los 787 puntos. El encargado de tomar la medida fue el asesor presidencial Gustavo Lopetegui, que tiene más poder que antes de que se fuera Mario Quintana del Gobierno.

Lopetegui se reunió a última hora del lunes con Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, el principal impulsor de los PPP, y les comunicó que ya no se continuarían los contratos bajo esa modalidad. Argumentó que no hay confianza en el país para seguir con ese sistema y que no tiene sentido intentar atraer inversores con la tasa actual.

La decisión se tomó horas antes del lanzamiento de la obra Portezuelo del Viento ubicada en Mendoza, que se iba lanzar bajo la modalidad de PPP. “Mejor, porque nunca confiamos en los PPP”, se sinceró Cornejo, presidente de la UCR, el partido aliado más importante que tiene el Gobierno.

La urgencia de la cancelación fue tal, que las invitaciones que se cursaron a los funcionarios que asistieron este martes a la Rosada para el lanzamiento de la licitación de Portezuelo del Viento, incluían las palabras “Participación Público Privada”, publicó LPO.

En ese sentido, la baja de los PPP tomó por sorpresa a los propios técnicos de la iniciativa que se acercaron a Casa de Gobierno. Incluso el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, prácticamente se enteró en el acto de que la obra sería lanzada mediante una licitación común y ya no por el sistema de participación público privada.