Pacto Fiscal: las provincias absorben los subsidios

(ADN).- El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, reveló que la quita del subsidio al transporte estuvo acordada con las Provincias y que, en el Pacto Fiscal, los gobernadores asumieron que se harían cargo. Las declaraciones fueron el viernes en Puerto Madryn, cuando el funcionario respondió críticas del oficialismo chubutense.

Pero el reto fue para todos. El gobierno nacional no quiere pagar el costo político solo.

Si los gobernadores sabían… por qué esperó hasta último momento Alberto Weretilneck para definir cuánto dinero destinaría Río Negro?

“No hay quita de subsidios sino-un trabajo conjunto de redistribución de responsabilidades”. “Lo que hay ahora es que el transporte va a ser 100% responsabilidad las provincias y sus municipios. El gobierno local es quien decidirá ahora cuantos subsidios quiere destinar al transporte o no, es una decisión en la que no vamos a tener injerencia”, remarcó Dietrich.

Además, subrayó que la quita de subsidios por parte de Nación “es parte de la adenda al Pacto Fiscal que firmaron las provincias y es parte del Presupuesto, que fue aprobado por los diputados y senadores”.

El Ministro insistió en que de ahora en más será “una decisión que toman Provincia y Municipio, no de Nación. Los recursos para dar respuesta a las necesidades de subsidios al transporte las provincias los tiene. Cada provincia tiene la autonomía de decidir si subsidia o no el transporte, no es una decisión del gobierno nacional», reiteró.

Y subrayó que estos “mayores recursos” están previstos en el Presupuesto 2019 donde está previsto “un mayor ingreso a cada una de las provincias para responder a mayores gastos”, a partir de los incrementos de impuestos. “Ahora, cada gobernador define si esa plata la quiere destinar a subsidios, rutas, sueldos, o lo que decida hacer”, puntualizó.