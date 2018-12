Ordenan desalojar la toma de la UNRN en el Valle

(ADN).- “El juez ya dio una orden de desalojo y se procederá si no se van”. Así lo reveló el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos Del Bello. Es por la toma del vicerrectorado del Alto Valle. Indicó que “el Consejo Superior ya se expidió sobre el retiro voluntario de las profesoras sindicadas como las impulsoras de la protesta. Ahora, todo queda en manos de la Justicia.

A una semana de que se cumplen los tres meses de la ocupación del Vicerrectorado, Bello aseguró que desde el plano institucional ya no queda mucho más por hacer y que ahora todo depende del Juez Federal, Hugo Greca, quien lleva adelante la causa por la ocupación del edificio ubicado en calle Isidro Lobo y Belgrano.

Greca ya dictó el procesamiento de las profesoras Victoria y Virginia Naffa, a quienes identificó como las impulsoras de la protesta. Y el Consejo Superior se expidió sobre el retiro voluntario.

“Ya no podemos hacer nada más” dijo el Rector en diálogo con TodoRoca, y aseguró que el juez “ya dio una orden de desalojo y se procederá si no se van”. Para del Bello ya no quedan muchas alternativas en el plano institucional para avanzar en una solución consensuada. Es más, el diálogo está interrumpido ya desde hace un largo tiempo.

Igualmente remarcó que el proceso de los sumarios tanto para las profesoras Victoria y Virginia Naffa como para los doce alumnos, siguen “a toda velocidad”. En este sentido aclaró que para marzo del próximo año podrían estar culminados y se tomará una medida con respecto a la situación de la personas involucradas en la ocupación de la Casona.

Cabe recordar que la toma comenzó el 12 de septiembre con un reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas pero con el paso del tiempo, los argumentos de los manifestantes se fueron modificando. Incluso fueron modificando las formas en las cuales llevaron adelante su reclamo ya que pasaron de la ocupación a la acción directa con pintadas y consignas en contra de las autoridades de la UNRN y contra el propio sistema. También fueron expulsados de la sede Valle Fértil de la UNRN (sobre calle Estados Unidos), en un incidente que alcanzó una amplia repercusión a nivel regional y nacional.

Hace pocos días llevaron al reclamo al campus de la Universidad en Viedma, donde también pintaron consignas e intentaron acceder al edificio principal, aunque esta vez lo hicieron cubriendo sus rostros con capuchas. Allí tampoco se les permitió acceder al edificio principal.