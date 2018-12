“Los descuentos los debite de lo que debe al gremio”

(adn).- Juan Carlos Scalesi le pidió al gobernador Alberto Weretilneck que no realizar descuentos a los trabajadores públicos que adhieron al paro de ayer convocado por ese gremio, sino que los debite de la deuda que tiene el gobierno con la UPCN.

En la nota remitida al gobernador rionegrino, el dirigente sindical expresa que ” según noticias periodísticas (…) Ud. consideró que el paro alcanzó un 4% de adhesión y que no ha tenido ningún tipo de impacto” y entonces le solicita que “atento a la escasa convocatoria que -según Ud- tuvo el paro no se realice el descuento a los trabajadores que adhirieron a la medida” y propuso que descuente de los intereses generados mes a mes en la deuda del gobierno con el gremio, (ya que siempre el gobierno paga en forma atrasada y no paga interés alguno) “la suma que pretende cobrarle a los trabajadores que adhirieron al paro (el 4% según Ud.)”.