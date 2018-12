(ADN).- El senador Miguel Pichetto se refirió a la presencia de Alternativa Federal en Río Negro, y dio señales de mayor cercanía con Alberto Weretilneck que de posibilidades de incluir a Martín Soria. “Estamos cerca de las fuerzas provinciales de centro”, dijo.

En un reportaje con el diario Río Negro, opinó sobre la política rionegrina y la construcción de frentes,

El gobernador habló de buena relación con muchos del espacio y de que sumarse podía ser una posibilidad.

Tenemos muchas coincidencias y un diálogo institucional muy importante que ha permitido que la provincia haya mejorado en términos de sus ingresos públicos, coparticipación, y si analizas los efectos del último Presupuesto ha habido muchos altamente significativos para Río Negro: obra pública, financiamiento del Invap; mantenimiento de zona patagónica que el gobierno quería sacar, aumento de 43% para el presupuesto de la universidad de Río Negro.

Algunos lo quieren acercar a Martín Soria al espacio.

Nosotros vamos a acercar a todos los peronistas que quieran sumarse, no hay exclusiones, pero sí tiene que quedar en claro que es un proyecto que no expresa la candidatura de Cristina Kirchner y que no es un proceso de centro-izquierda dura. Yo no excluyo a nadie, digo que en este esquema Alternativa Federal está más cerca de las fuerzas de centro, de partidos provinciales de centro, o de peronistas que crean que la etapa anterior está superada y que hay que construir otra cosa. Esto es lo que va a primar en el marco de las alianzas de las provincias. No es una cuestión personal con nadie.